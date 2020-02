Putin ofrece ‘todo tipo de ayuda’ a China en la lucha contra el coronavirus

LEA TAMBIÉN

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofreció este miércoles 5 de febrero del 2020 "todo tipo de ayuda" a China en la lucha contra el nuevo coronavirus, en la ceremonia de presentación de cartas credenciales de 23 nuevos embajadores en Moscú, entre ellos el del vecino país.

"China y nosotros hemos chocado con la amenaza de la propagación de una infección por coronavirus. El Gobierno de China adopta medidas enérgicas y decididas para detener la epidemia", dijo el jefe del Kremlin.



Agregó que la Federación de Rusia está dispuesta a prestar "todo tipo de ayuda al amigo pueblo chino".



Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el presidente ruso recibe "diariamente y, si es necesario cada hora, informes sobre el desarrollo de la situación" en lo que se refiere a la propagación del coronavirus 2019-nCoV.



Rusia ha evacuado desde la ciudad china de Wuhan, donde se inició el brote infeccioso, a un total de 144 personas, que fueron trasladadas en dos aviones del Ministerio de Defensa a un centro médico provisional en las afueras de la ciudad siberiana de Tiumén, donde estarán en cuarentena durante dos semanas.



"Según los médicos militares, el estado de las personas que llegaron de la República Popular China es satisfactorio", señaló Defensa en el comunicado, que subraya que no hay enfermos entre los evacuados.



Ademas de ciudadanos rusos, en los aviones del Ministerio de Defensa de Rusia fueron trasladados diez ciudadanos bielorrusos, tres kazajos, un armenio y un ucraniano, de acuerdo con la información proporcionada por la viceprimera ministra rusa, Tatiana Golíkova.



Hasta ahora las autoridades de Rusia han informado de que en el país se han registrado solo dos casos de infectados con el 2019-nCoV, ambos ciudadanos chinos, que se encuentran fuera de peligro.



En China han muerto ya a causa del coronavirus 490 personas y hay más de 24 000 infectadas.



-Países con casos confirmados del nuevo coronavirus-



Esta es la lista de países donde se han registrado casos del nuevo coronavirus, de la misma familia que el SRAS, desde su irrupción en diciembre en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, hasta el miércoles 5 de febrero del 2020 (8:30)



Fuera de China, Macao y Hong Kong, se confirmaron más de 170 casos de contaminación.



- China



El número de muertos ya asciende a 490, con más de 24 324 casos confirmados en todo el país, según el balance oficial del 1 de febrero.

Macao un destino turístico célebre por los casinos muy popular entre los turistas del continente, confirmó 10 casos.



En Hong Kong se registraron 21 personas con la enfermedad. Una falleció.





- REGIÓN ASIA-PACÍFICO-



- Australia

Catorce casos confirmados.



- Camboya

Un caso.



- Corea del Sur

Diecinueve casos confirmados.



- Filipinas

Tres casos, uno falleció.



- India

Tres casos.



- Japón

Treinta y tres casos.



- Malasia

Doce casos confirmados.



- Nepal

Un hombre contagiado, quien ya se recuperó.



- Singapur

Se confirmaron 24 casos.



- Sri Lanka

Un caso.



- Taiwán

Taiwán confirmó once casos.



- Tailandia

Veintinco casos.



- Vietnam

Diez casos.



- AMÉRICA-



- Canadá

Cuatro casos.



- Estados Unidos

Once casos confirmados.



- EUROPA-

​

- Alemania

Doce casos.



- Bélgica

Un caso



- España

Un caso



- Finlandia

Un caso



- Francia

Francia tiene seis casos confirmados.



- Italia

Dos casos



- Reino Unido

Dos casos.



- Rusia

Dos casos, ciudadanos chinos.



- Suecia

Un caso.



- ORIENTE MEDIO-



- Emiratos Árabes Unidos

Cinco casos.