Personas cayeron desde el puente de San Roque, tras persecución de policías motorizados

Los videos que circulan en redes sociales sobre lo ocurrido no muestran claramente las causas del incidente. Lo que se sabe gracias a varios registros audivisuales de personas que presenciaron la escena es que, presumiblemente, tres personas cayeron desde el puente peatonal de San Roque, en el Centro Histórico de Quito. El hecho ocurrió la tarde de este lunes 7 de octubre de 2019.

En los registros se logran observar cuerpos de personas que resultaron heridas. Una de ellas sería un efectivo de la Policía Nacional. Mientras algunos manifestantes huyen de agentes motorizados, cruzan una puerta que se halla en medio del puente.



Lo hacen por encima de la estructura. Mientras tanto, los agentes policiales intentan detener a quienes están cruzando.



En imágenes posteriores de una transmisión en vivo a través de Facebook, se observa a una persona con la cara ensangrentada y una pierna rota. Según menciona el ciudadano en su registro, otra persona se encontraría inconsciente.



Hasta las 20:30 de este lunes, la central del ECU 911 en Quito no manejaba información sobre los heridos.



Pocos minutos después, el mismo registro muestra a un grupo de manifestantes, a pocos metros del lugar, prendiendo fuego a la Unidad de Mando de la Policía Nacional, que se encuentra en el sector.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se pronunció sobre el incendio del cuartel 24 de Mayo. "No es un paro, no es pacífico, está organizado y su propósito es el caos", dijo la titular de esta cartera de Estado.