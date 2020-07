Partido Social Cristiano (PSC) analizará entre 5 opciones su candidato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, aseguró que esa tienda política sacará un candidato de entre cinco nombres y que hasta el 31 de julio anunciará oficialmente la decisión.

"En el partido se han analizado básicamente en las últimas reuniones, cinco precandidatos a la Presidencia de la República: Henry Cucalón, Henry Kronfle, María Cristina Reyes, Luis Fernando Torres y César Rohón. Gente leal, seria, capaz y experimentada. Ojalá saliera de allí el candidato, Nada me alegraría más que eso", explicó Nebot en una entrevista a este Diario, el jueves 2 de julio del 2020.



"El candidato, si la evaluación le da, sale de esos cinco nombres, y si no les da la evaluación, sale del sector independiente, igualmente evaluado. Estamos abiertos, no somos sectarios", dijo Nebot.



El líder del PSC aseguró que el nombre del candidato se sabrá hasta el 31 de julio. Explicó si se decantan por un candidato independiente deberá cumplir tres condiciones: "La primera es que su personalidad sea correcta, la segunda es que tenga un criterio igual al nuestro y la tercera es que tenga una posibilidad de ganar".



Por otra parte, Nebot dijo que las preguntas de su consulta popular serán difundidas la próxima semana, o a más tardar en 15 días.



La semana pasada, Nebot anunció que no sería candidato a la Presidencia a la República, y que liderará una consulta popular para cambiar algunas leyes que permitan tener un marco legal que permita enfrentar la crisis económica.



Preguntado por este Diario si no le pesaba no haber llegado a la Presidencia de la República, Nebot contestó: "Hoy ejerzo el cargo más importante de mi vida, más importante que ser Gobernador, que lo fui, diputado, y alcalde de Guayaquil por 19 años y de ser candidato presidencial. Hoy ocupo el cargo de ser ciudadano ecuatoriano".