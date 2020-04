El Gobierno dice que la provisión de combustibles y exportaciones está asegurada, tras paralización del SOTE y del OCP

LEA TAMBIÉN

Luego del hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, entre Napo y Sucumbíos, registrado el 7 de abril del 2020 y que perjudicó a la tubería del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el Gobierno informó que "garantiza la provisión de derivados de los hidrocarburos y las exportaciones de petróleo".

Este miércoles 8 de abril del 2020, René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mediante un comunicado aseguró que "existe stock suficiente para cubrir el mercado interno de combustibles y Gas Licuado de Petróleo (GLP), debido a la baja demanda de estos derivados desde que rige el Estado de Excepción, en el país".



Las exportaciones, dijo, se realizan normalmente con los volúmenes almacenados en Balao (Esmeraldas), y de acuerdo a la programación establecida por Petroecuador.



No obstante, el comunicado no aclara cuánto crudo está disponible en Balao.

🔴 INFORMACIÓN OFICIAL 📄 | El Gobierno Nacional garantiza el abastecimiento de derivados y exportaciones de petróleo, tras la paralización del SOTE y OCP. Más detalles en ➡ https://t.co/8S4m1D14VR #SectoresQueTrabajanPorTi pic.twitter.com/m8CiKf5A6h — Recursos y Energía EC (@RecNaturalesEC) April 8, 2020



La Cartera de Estado informó que las tuberías del SOTE y del Poliducto Shushufindi - Quito se rompieron por el deslizamiento de tierras, lo que provocó la paralización del transporte de petróleo y derivados. Las reparaciones tomarán entre dos y tres semanas, mientras tanto se aplicarán una variante de la tubería.



Por la rotura de tuberías hubo derrame de hidrocarburos en el Río Coca. La institución afirmó que de inmediato se introdujeron barreras de contención en diferentes puntos.



En cuanto al OCP, la empresa privada que lo opera, OCP Ecuador, aclaró que el 7 de abril se detectó una erosión en el cauce del Rio Coca que desencadenó la ruptura de la tubería de esta infraestructura.



"La rotura de estas infraestructuras fue causada por temas externos a la operación de las empresas petroleras. EP Petroecuador cuenta con stock de crudo y combustibles, por lo tanto la se garantiza el abastecimiento de la demanda en todo el país", finaliza el comunicado oficial.



Debido a lo acontecido, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Aguarico (Orellana), informó que dotará de líquido vital a las comunidades que captan agua del Río Napo.



Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico, pide a la ciudadanía "ahorrar el agua potable".

Por su parte, la alcaldía de Francisco de Orellana suspendió la captación de agua desde el Río Coca, a partir del 7 de abril, debido al hundimiento en San Rafael. En este cantón, por el momento, la captación de agua se realiza desde el río Payamino.