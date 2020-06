Protocolo para ingreso al Ecuador desde el extranjero mantiene el requisito de pruebas PCR y aislamiento preventivo

LEA TAMBIÉN

El resultado negativo de la prueba contra el covid-19 forma parte del protocolo que deberán cumplir los usuarios de vuelos internacionales para su ingreso al Ecuador. En el caso de Quito, se prevé que este jueves 4 de junio del 2020, se reanuden estas operaciones, con dos aviones procedentes de Miami y Houston, Estados Unidos.

Esto se dará luego de que el 16 de marzo pasado se restringió el transporte aéreo como parte de la emergencia sanitaria por la pandemia. Según anticipó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por otras dos semanas se mantendrá la prohibición solo para vuelos provenientes de países con un alto contagio, como Brasil.



Los lineamientos, que fueron aprobados por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), se mantienen en vigencia, ratificó el Ministerio de Gobierno.



¿En qué consisten?



Según dispuso el COE, se solicitará a los viajeros el resultado negativo de una prueba PCR de covid-19, realizada como máximo hasta 7 días antes del viaje. En caso de que en el país de origen no se pueda realizar el test, el pasajero, al arribo al Ecuador, se someterá a la prueba que funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) determinen. El ciudadano deberá aceptar esta condición, antes de embarcarse.



Los viajeros deberán llenar, previo a su desembarque, la ficha del viajero. Además, los profesionales sanitarios se encargarán de la respectiva valoración médica. Después de llegar al Ecuador, el viajero deberá cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio (APO), por un período de 14 días.



Los ecuatorianos y extranjeros residentes, que formen parte de los cinco grupos de atención prioritaria, realizarán el APO en su domicilio. En estos grupos se encuentras menores de edad y sus acompañantes, mujeres embarazadas y sus acompañantes, personas con discapacidad, ciudadanos con enfermedades catastróficas y adultos mayores.



El personal del MSP definirá los grupos de atención prioritaria, al momento del arribo. Quienes no se encuentren dentro de estos grupos vulnerables, pero cuenten con una prueba PCR de covid-19 con resultado negativo, también realizarán su APO en su domicilio.



Mientras que, tanto los extranjeros como ciudadanos ecuatorianos que no se encuentren dentro de los grupos prioritarios, y no cuenten con una prueba PCR negativa, realizarán su APO en alojamientos temporales.



A partir del séptimo día del APO, tanto ecuatorianos como extranjeros residentes podrán solicitar, a su costo, realizarse la prueba PCR en los laboratorios acreditados del país. Si el resultado es negativo, el viajero podrá culminar el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio en su domicilio. La persona interesada en optar por esta alternativa deberá enviar una solicitud al correo electrónico pmu.ecuador2020@gmail.com.



Además, en el protocolo se aclara que el Ministerio de Salud deberá notificar, con 48 horas de anticipación al Ministerio de Transporte, la suspensión de vuelos directos o con escalas desde países específicos que mantengan un alto nivel de contagio.