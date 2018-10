34 años de prisión para el autor mediato de un asesinato en Tisaleo, Tungurahua

LEA TAMBIÉN

El Tribunal de Garantías Penales de Ambato sentenció a 34 años y 8 meses de privación de libertad a Alcibíades Miguel C., como autor mediato del asesinato de Juan Carlos C., ocurrido el 11 de enero del 2015, en Tisaleo, provincia de Tungurahua.

Ese día, la víctima se encontraba en una fiesta con sus vecinos y amigos en la cancha del parque central del cantón Tisaleo. En ese momento, Hernán Eduardo C. le disparó en la cabeza por la espalda y huyó del sector a bordo de una motocicleta, manejada por Andrés Eduardo G.



La Fiscalía demostró que el sentenciado, de 31 años, en días previos al asesinato, habló con Andrés y Hernán para planificar el delito. El primero manejó la moto con la promesa de un pago de USD 200, al final recibió USD 20, y el segundo disparó el arma. Ambos ya están sentenciados en la misma causa a 34 años de privación de libertad como autores directos.



Tras el proceso de investigación, la Fiscalía determinó que a Alcibíades Miguel lo contactó José Vinicio R., quien se encuentra prófugo, y este le habría solicitado apoyo para asesinar a Juan Carlos C., pues presumía que tenía un romance con su esposa.



Durante la audiencia de juicio, Segundo Chaluis, fiscal del cantón Quero, demostró la responsabilidad de Alcibíades Miguel C., en el delito. Como pruebas se presentaron los testimonios de testigos presenciales y de peritos; el listado de llamadas telefónicas entre los procesados el día de los hechos; el arma de fuego; el reconocimiento del lugar de los hechos; entre otras, informó la Fiscalía en un comunicado.



Alcibíades Miguel C., recibió la máxima pena que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en relación al delito de asesinato (22 a 26 años), perpetrado en una concentración masiva, durante la noche y con la víctima en situación de indefensión. Los años de privación de libertad fueron aumentados en un tercio en base a la circunstancia agravante establecida en el artículo 47 numeral 5 del mismo cuerpo legal, por cometer la infracción con la participación de más de dos personas y estará en prisión durante 34 años y ocho meses.