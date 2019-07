Las acciones de prevención contra la plaga se discutieron con la CAN

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, y el ministro de Agricultura de Ecuador, Xavier Lazo, se reunieron ayer, 24 de julio de 2019 en Quito, para dialogar sobre las acciones de prevención frente a la devastadora plaga llamada Fusarium Raza 4 (Foc R4T).

La posible presencia de este hongo en la finca La Guajira en Colombia prendió las alertas en varios países de la región, incluido Ecuador. Las autoridades ecuatorianas activaron planes de bioseguridad para evitar el ingreso de la plaga desde el 3 de julio. Esta enfermedad no tiene tratamiento químico y se caracteriza por diseminarse rápidamente en una gran variedad de especies de banano.



En la cita de trabajo, en la que también participó el director ejecutivo de Agrocalidad, Patricio Almeida, se coordinaron diversos aspectos del encuentro regional que se realizará en la capital, el próximo 5 de agosto del 2019 para tratar el Foc R4T.



A la cita se espera que asistan ministros de agricultura y autoridades agropecuarias de los nueve países miembros del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), que está integrada por países de Centroamérica y El Caribe, además de representantes de la CAN.



Como parte de su agenda de trabajo en Quito, Pedraza también se reunió con el ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda.

En la reunión, en la que también estuvo presente el viceministro de Comercio, Diego Caicedo, se abordaron temas de facilitación de comercio, calidad, productividad y acciones en beneficio de los más de 110 millones de ciudadanos que integran el bloque de la CAN.



Finalmente, el Secretario General se reunió con el coordinador de asuntos especiales para la Región Andina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Ecuador, Marco Zapata.

Video: Una perrita guatemalteca fortalece acciones en contra del Fusarium en Guayaquil