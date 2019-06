Presos piden a jueces cambio de pabellón en las cárceles del país

LEA TAMBIÉN

Las historias se repiten en casi todos los pabellones de máxima seguridad. Los cabecillas de las mafias u otros presos, considerados de alta peligrosidad, han recurrido a los jueces para obtener el cambio desde esas zonas hacia otras consideradas de mínima seguridad.

La alerta sobre lo que sucedía se conoció la semana pasada, luego del asesinato de ‘El Cubano’. El Gobierno emitió un comunicado y dijo que solicitará al Consejo de la Judicatura el apoyo de los jueces, para que sus decisiones “no se interpongan o contradigan con las acciones disciplinarias” interpuestas por la Dirección de Rehabilitación Social. La Judicatura no respondió hasta este lunes 17 de junio del 2019.



Cifras oficiales muestran que el 40% de 1 500 presos, recluidos en máxima, ha planteado pedidos en los juzgados para cambiarse a otras secciones y espera respuesta.



Esto ocurre, pese a que internamente, en las penitenciarías son catalogadas personas violentas o “de difícil adaptación al sistema de rehabilitación”.



En las prisiones, personal que maneja este tema asegura que cuando llega un fallo judicial deben cumplirlo, pese al nivel de reincidencia en la cárcel o al delito cometido.



Por ejemplo, el 7 de junio pasado, un juez dispuso que ‘El Cubano’ sea trasladado del pabellón de alta seguridad a Atención Prioritaria. Las autoridades cuestionaron la decisión judicial, porque el reo debía estar en la denominada Transitoria Especial: era considerado de alta peligrosidad.



Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, conocido como el cabecilla de la banda Los Choneros, también solicitó a un juez que lo sacara de máxima y orden que lo internaran en mínima. Él cumple una condena por asesinato y actualmente está recluido en Cotopaxi.



En una audiencia que se realizó el pasado sábado 15 de junio dijo que está en “situación de riesgo” y que su vida corre peligro. El magistrado suspendió la diligencia y señaló que analizará la petición, para dar un fallo.



Los protocolos establecidos en Rehabilitación dicen que si un preso desea pasar de alta complejidad a mínima debe reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, es necesario que haya cumplido el 40% de la pena, tener buenas calificaciones en las actividades educativas y un informe favorable de la Comisión Zonal, en el que se establezca que no intentó fugarse y que no ha cometido actos de violencia en la prisión.



Pero además no debe ser reincidente en los delitos.



El militar retirado Telmo Castro, sentenciado en dos ocasiones por narcotráfico, es otro preso que después de permanecer en máxima fue trasladado a otra sección por orden de una jueza del Guayas.



En su dictamen oficial, la magistrada mencionó que para “precautelar la integridad física” del detenido se ordena el “traslado inmediato al nivel de mínima seguridad”.



El año pasado, Castro obtuvo el beneficio de prelibertad y salió libre. Precisamente, quienes están recluidos en zonas de seguridad básica pueden acceder a ese beneficio.



En el caso de Castro se estableció que hubo irregularidades en el trámite, pues se omitió el informe de la Comisión Zonal. El pasado 21 de diciembre, él fue detenido nuevamente pues incumplió la orden de presentarse en la Casa de Confianza de Guayaquil.



Funcionarios de Rehabilitación, que hasta hace ocho días conocieron esos casos, advierten que los jueces emiten sus fallos sin conocer la realidad interna de las cárceles. Por eso, hace tres meses se reunieron con el Consejo de la Judicatura y les solicitaron que seleccionaran magistrados que se especialicen exclusivamente en temas penitenciarios.



Actualmente, estos temas son conocidos por jueces de Garantías Penales.



Dos hermanos fueron asesinados este lunes 17 de junio del 2019 en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8



Un nuevo hecho violento se registró en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, en Guayaquil. A las 11:30 de este lunes se alertó del asesinato con armas blancas de dos hermanos, conocidos con el alias de ‘Los Chinos’, quienes cumplían una sentencia de 20 años por asesinato, extorsión e ingreso de artículos prohibidos.



Este hecho se registró en los pabellones de mediana seguridad 1 y 2, apenas siete días después de que alias ‘El Cubano’ fuera asesinado, mutilado e incinerado por prisioneros, en medio de un estado de excepción carcelaria.



“Al parecer se generó una riña en la que fallecieron los dos hermanos”, dijo el general Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de Policía. Uno de los hermanos perdió la vida durante el ataque en el pabellón de mediana seguridad y el otro murió cuando era trasladado para que atendieran sus heridas.



El director del centro penitenciario, César Castro, solicitó ayer a la Policía que se realice una requisa en el pabellón donde ocurrió el altercado. La Fiscalía actuó de oficio.



El fiscal Errol Elizalde Torres confirmó que cuatro internos serían los responsables del hecho, quienes afrontarán un nuevo proceso penal por asesinato. “El móvil del crimen se está investigando con las unidades de la Dinased, no se ha establecido si es pelea entre bandas”.