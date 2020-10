La presidenta de la Comisión Europea anuncia que inició una cuarentena

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes 5 de octubre del 2020 que inició una cuarentena por precaución, tras haber compartido la semana pasada una reunión de la que participó un funcionario que el domingo4 arrojó resultado positivo al coronavirus.

“En seguimiento a la regulación vigente, he iniciado un auto aislamiento hasta la mañana del martes. He arrojado resultado negativo el jueves y seré sometida nuevamente a un examen este lunes”, anunció la funcionaria alemana en Twitter.



De acuerdo con Von der Leyen, la reunión que motivó las preocupaciones ocurrió el sábado3 de octubre, una jornada en que la funcionaria estuvo de visita de trabajo en Lisboa, Portugal.



En esa jornada, participó como invitada en una reunión del Consejo de Estado.



De acuerdo con el portavoz Eric Mamer, las reuniones “en Portugal fueron organizadas de forma a garantizar que las normas de distancia social sean aplicadas, de forma que no pienso que haya habido nada fuera de lo normal en ese contexto”.



La prensa portuguesa informó el domingo que uno de los participantes en esas reuniones, el abogado Antonio Lobo Xavier, habría arrojado resultado positivo al covid-19, y de inmediato autoridades portuguesas advirtieron al equipo de Von der Leyen.



De su lado, Mamer insistió en que la funcionaria “no exhibe cualquier síntoma, y de hecho está trabajando normalmente, esta mañana [del lunes] hemos mantenido una videoconferencia. Ella está muy bien”.



Además, destacó el portavoz, ningún otro miembro del equipo se encuentra en aislamiento.



Von der Leyen es la segunda figura del primer escalón de la Unión Europea a someterse a una cuarentena. En septiembre, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también tuvo que seguir un aislamiento en un caso que obligó a postergar en una semana una cumbre de líderes europeos.



En este caso, Michel fue informado que un integrante de su equipo personal de seguridad había dado positivo a un examen de covid-19, y por ello el funcionario tuvo que permanecer una semana en aislamiento.



Sin embargo, este mismo lunes la Comisaria Europea para la Innovación, la búlgara Mariya Gabriel, anunció en la red Twitter que un integrante de su equipo había arrojado resultado positivo, y por ello había iniciado un período de autoaislamiento.



“En espera de los resultados de los exámenes, todo mi equipo y yo estamos en autoaislamiento, en respeto a los protocolos públicos de salud, y trabajamos desde casa”, apuntó la comisaria en un tuit.



Otro portavoz de la UE dijo este lunes que hasta ahora se registraron 159 casos positivos de covid-19 en el personal de la Comisión Europea.