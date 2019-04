Prefectos piden salida a deudas pendientes

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió ayer, 23 de abril del 2019, con 21 prefectos electos en el Palacio de Carondelet. En el encuentro también participó el segundo mandatario, Otto Sonnenholzner, así como varios ministros de Estado.

La cita forma parte del denominado Acuerdo Nacional y busca alcanzar una mayor gobernabilidad con las nuevas autoridades seccionales.



A diferencia de la reunión con 200 alcaldes que tuvo lugar a inicios de abril, en el encuentro de ayer los prefectos llegaron a Carondelet con un pedido concreto: que el Gobierno se ponga al día en sus deudas pendientes.



Rafael Dávila, prefecto de Loja y vicepresidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), aseguró que la deuda con las prefecturas asciende a USD 348 millones.



Según el funcionario, estos problemas se arrastran desde el 2015. Los pagos pendientes corresponden a la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), competencias de riego, asignaciones a ciertas prefecturas y el pago por las acciones de empresas eléctricas.



Pero según información del Ministerio de Finanzas, la deuda del Gobierno con las prefecturas suma USD 188,3 millones, con corte a la fecha.

Para solucionar el tema, el Congope planteó al Ejecutivo que las prefecturas no paguen el IVA sino que hagan la retención y el dinero se quede en las provincias, para no tener problemas de iliquidez.



Al finalizar el encuentro se acordó que se conformará una mesa técnica para buscar una salida, que permita solventar los montos retrasados.



Moreno ratificó que continuará con su política de diálogo, sin importar las tendencias políticas. “No tenemos preferencias, no hacemos excepciones, cada provincia es importante, con ustedes hacemos patria y consolidamos la gobernabilidad”, manifestó.



También se refirió a los dos prefectos auspiciados por el correísmo que ganaron en los comicios: Paola Pabón, en Pichincha, y Leonardo Orlando, en Manabí. Moreno dijo que tiene un “buen concepto de su excompañera Pabón” y le auguró éxitos en su gestión.

El Jefe de Estado pidió a las autoridades de los consejos provinciales trabajar de la mano en proyectos de seguridad, ordenamiento territorial y manejo adecuado de riesgos.



Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, presentó a los prefectos el Plan Nacional de Riego 2019-2027.



El funcionario sostuvo que la idea del Gobierno es fortalecer los sistemas de riego, para aumentar la productividad y competitividad en el agro.

Para ello se tomaron en cuenta y se actualizaron los proyectos de riego que llevan adelante las 23 prefecturas.



Según Cholango, este programa beneficiará a 635 000 familias e intervendrá cerca de 600 000 hectáreas. Agregó que para financiar el plan, cada año se desembolsarán aproximadamente USD 65 millones por concepto de riego.



María Paula Romo, ministra del Interior, pidió a los nuevos prefectos que implementasen estrategias de seguridad para reducir los casos de violencia interpersonal. La funcionaria también se refirió a la solicitud de transferencia de recursos.



En esa línea, recordó que cuando el presidente Moreno asumió funciones ya había pagos pendientes a prefecturas. “Se han sugerido distintas opciones para cubrir las obligaciones. En la mesa técnica se discutirá el mecanismo”.



Una opción que se planteó es que los pagos se realicen con la emisión de bonos. Al respecto, Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, cree que previamente debe existir “claridad normativa”, mediante un decreto o una reforma legal.

Yaku Pérez, futuro prefecto del Azuay, considera que el pago debería ser con la mitad en efectivo y el 50% restante en bonos. “Hay un reconocimiento explicito de las deudas, eso es importante, pues no se salieron por la tangente” señaló.



Paola Pabón, titular del Consejo Provincial de Pichincha, y Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, no acudieron a la cita liderada por el Ejecutivo.



Byron Pacheco, prefecto de Cañar, y Johana Núñez, su par de Santo Domingo de los Tsáchilas, coincidieron en la necesidad de que se cubra la deuda en su totalidad. “Hay que conversar. Los resultados se miden con obras, para eso necesitamos recursos”, dijo Pacheco.



La mesa técnica estará conformada por representantes del Ministerio de Finanzas.