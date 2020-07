Las clases semipresenciales en la zona rural de Manabí y Santo Domingo se postergarán

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes de 282 escuelas de la zona rural de Manabí y Santo Domingo no regresarán a las aulas este 15 de julio del 2020. Los profesores de esas escuelas unidocentes y bidocentes habían solicitado que las clases se reanudaran al menos dos o tres días a la semana.

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 4 de Educación iniciaron una inspección a las instalaciones educativas unidocentes y bidocentes para evaluar las condiciones de la infraestructura.



Los padres de familia también habían hecho mingas para adecuar los salones de clase y que los estudiantes pudieran tener distanciamiento social. Los municipios y el Ministerio de Salud también habían realizado fumigaciones y desinfecciones.



Sin embargo, la decisión de no reanudar las clases se debe a que en Manabí y Santo Domingo aún la curva epidemiológica no desciende y por precaución se decidió continuar con las clases virtuales a través de aplicaciones como Zoom, WhatsApp o por fichas pedagógicas impresas que se entregan durante el fin de semana en las zonas rurales y en las que constan los trabajos que los estudiantes podrán realizar durante la semana.



Los alumnos podrán guiarse también por programas de radio y televisión como Educa y Aprender la TV. Se tiene previsto que las clases semipresenciales se inicien en agosto, aunque todavía no se ha determinado una fecha.



El coordinador zonal 4 de Educación, José Burgos, afirmó que no será obligatorio que todos los alumnos asistan a las aulas. Los padres que no deseen enviar a sus hijos a las escuelas seguirán recibiendo el material para que los niños aprendan desde casa.



Aunque, desde la Coordinación Zonal 4 se evaluará a las 282 instituciones educativas para verificar el número de estudiantes que se acogerán a las clases semipresenciales. De acuerdo con el número de estudiantes y la disposición del docente se aprobará el inicio de clases.

Por ejemplo, en Paján la comunidad desea habilitar una escuela con 23 de los 25 estudiantes matriculados en este año lectivo. En esa zona rural no se registran casos de covid-19 y por eso el Ministerio evalúa la posibilidad de que sea una de las escuelas que reabran sus puertas en agosto.