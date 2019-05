Pompeo cancela visita a Alemania por 'temas urgentes' que solucionar

LEA TAMBIÉN

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, canceló este martes 7 de mayo de 2019 una visita a Berlín y una reunión con la canciller Angela Merkel debido a “temas urgentes” que solucionar, anunció un portavoz sin dar detalles.

“Desgraciadamente tenemos que aplazar las reuniones previstas en Berlín debido a temas urgentes”, afirmó Morgan Ortagus, sin precisar si Pompeo mantiene el viaje previsto el miércoles a Londres.



“Estamos impacientes por volver a organizar esta importante serie de reuniones. El secretario de Estado estará feliz de viajar a Berlín pronto”, concluyó el portavoz.



Pompeo, que el lunes pronunció un ofensivo discurso sobre la política ártica de su país en Rovianemi (Finlandia), debía reunirse este martes con la canciller alemana y con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas.



El miércoles debía encontrarse con la primera ministra británica, Theresa May, y preparar el terreno para la visita a Londres, del 3 al 5 de junio, de Donald Trump.



Mike Pompeo debía terminar su gira diplomática con dos paradas en Groenlandia, donde las crecientes inversiones de China causan preocupación en Estados Unidos.



De momento, no se informó sobre si esta última etapa de la gira se mantenía o no.