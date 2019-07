Pompeo reconoce avances de México en disminución de migración ilegal

LEA TAMBIÉN

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reconoció este domingo 21 de julio del 2019“ los significativos avances ” de México para frenar la migración ilegal en vísperas de que venza un plazo fijado por Washington a esos efectos, aseguró la cancillería mexicana en un comunicado.

Pompeo se reunió este domingo en privado con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el marco de una gira latinoamericana que incluyó escalas en Argentina y en Ecuador, y que debe culminar esta misma jornada en El Salvador.



Además del tema migratorio, estuvo también sobre la mesa el dinero del narco Joaquín 'El Chapo' Guzmán, condenado la semana pasada a cadena perpetua en Estados Unidos, así como el tráfico ilegal de armas estadounidenses a México.



Significativos avances



Pompeo “ reconoció los significativos avances de los operativos mexicanos, en cumplimiento con el acuerdo entre ambos países alcanzado el 7 de junio en Washington D.C ”, sostuvo la cancillería.



“ En virtud de dichos avances ” , Ebrard “ no considera necesario iniciar ningún tipo de negociación con respecto a un eventual acuerdo de Tercer País Seguro entre México y Estados Unidos ” , agregó.



El concepto diplomático de Tercer País Seguro significaría en este caso que México recibiría a los solicitantes de refugio a Estados Unidos.



A finales de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles graduales de 5% a 25% a partir del 10 de junio a las exportaciones de México si no frenaba a los migrantes.



Pero el 7 de junio, ambos países acordaron suspender la aplicación de los aranceles: Estados Unidos le dio a México un plazo de 45 días para poner en marcha medidas contundentes.



Parte de ese acuerdo contempló llevar a la mesa de negociación el concepto de Tercer País Seguro.



En la reunión con Pompeo, el canciller mexicano “precisó que la estrategia migratoria para garantizar flujos ordenados, seguros y regulares continuará durante los próximos 45 días ” .



El gobierno desplegó en junio miles de soldados y policías en sus fronteras, en tanto aumentó las detenciones y deportaciones de migrantes, principalmente familias centroamericanas.



Las medidas lograron bajar el ingreso de migrantes a México, de 144 000 en mayo a unos 100 000 en junio, según cifras de la cancillería.



Trump había reconocido en los últimos días los logros en la materia de su vecino del sur: “ Quiero agradecer a México, porque realmente han ido más allá, creo que va más allá de lo que pensábamos. Nunca esperamos 21.000 soldados ” mexicanos desplegados en las fronteras norte y sur del país.



“ Las fronteras estaban a cargo de los carteles. Y México está recuperando su país ” , añadió.



El dinero de 'El Chapo'



Asimismo, Pompeo y Ebrard abordaron la condena a cadena perpetua contra el narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guszmán en Estados Unidos.



En el encuentro se “ se planteó la conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y activos vinculados con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera ”, indicó la cancillería.



Tras la sentencia de 'El Chapo', el presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, pidió que el dinero que haya obtenido en México “ se tiene que devolver ”.



El gobierno estadounidense busca requisarle más de 12 600 millones de dólares.



Al salir de la cancillería, el convoy de Pompeo se vio momentáneamente detenido: José Luis González Meza, quien se presentó como abogado de “ El Chapo ”, detuvo el paso de las camionetas blindadas portando un cartel que decía: “ Chapos money, no USA, sí México ”.



“Que el dinero (del capo) quede en México”, dijo Meza.



Por otra parte, Ebrard reiteró al gobierno de Estados Unidos una vieja petición: el despliuegue de un operativo conjunto “para frenar el tráfico ilegal de armas que entran ” a México por las ciudades de San Diego (California) , El Paso, McAllen y Brownsville (Texas) .



“Cinco puntos estratégicas para frenar este tipo de trasiego vinculado a los índices de inseguridad en México ”, que han dejado más de 250 000 muertos desde 2006 cuando se militarizó la estrategia contra las drogas.



La reunión con Ebrard fue la única actividad de Pompeo en México, quien se dirigía a El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele, en el marco de una gira latinoamericana que incluyó escalas en Argentina y Ecuador.