Ulloa: Terna de la Corte es 'negocio político para tomarse la Judicatura'

Presidente del Cpccs rechaza intención de los demás consejeros para tramitar la terna para la Judicatura, envida por la Corte Nacional de Justicia. Foto: Twitter de Hernán Ulloa.

Karina Sotalín (I)

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Hernán Ulloa, contradice el pronunciamiento de los otros seis consejeros y dijo este 1 de septiembre de 2022 que no se tramitará la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para designar autoridad del Consejo de la Judicatura.

"Mientras ejerza como Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, mis manos no se verán enlodadas con decisiones que pretendan destruir la institucionalidad del país. Por lo cual, la ciudadanía, el escenario público y político no puede engañarse de que se tramitará la terna remitida por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, sin que previamente exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional que dirima el conflicto no provocado por el Cpccs definitivo, que evidencia un conflicto entre normas con rango constitucional", expresó Ulloa, en un comunicado difundido en la tarde del 1 de septiembre.

En el documento explicó las razones por las que, a su criterio, no se puede proceder con el trámite. Así, Ulloa reacciona al comunicado publicado el 31 de agosto, que cuenta con el respaldo de seis integrantes del Cpccs: la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los consejeros David Rosero, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, Francisco Bravo y Juan Javier Dávalos.

Los integrantes del Consejo indicaron que están a la espera de sesionar para conocer y resolver el oficio que contiene la terna. El titular de la CNJ, Iván Saquicela, envió el listado en agosto y está conformada por: Inés Maritza Romero Estévez, Antonio Tello Sarmiento y Fabiola Gallardo Ramia.

Ulloa expone motivos de negativa

Según Ulloa, la terna remitida por Saquicela se realizó sin el requerimiento formal por parte del Pleno del Cpccs y no se cumplen tres condiciones para tramitar la terna.

El titular del Consejo señala que debe existir una comunicación por parte del Pleno de la Judicatura sobre la ausencia definitiva de un vocal principal o suplente, o ambos, y eso no existe; luego de recibir dicho comunicado, el Pleno del Cpccs debe solicitar formalmente la terna al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, que tampoco existe.

Además, el Cpccs debe tener claro la autoridad que va a designar; "situación que no está definida; puesto que, ante la ausencia definitiva de la Dra. María del Carmen Maldonado quien debería sucederle de forma legítima es su vocal suplente, es decir, el Doctor Álvaro Román", agregó el presidente del Consejo.

Vulneración de derechos

Ulloa justificó que el Dictamen Interpretativo 02-19-IC/ 19 "impide al Cpccs definitivo autotutelar lo resuelto por el Cpccs transitorio y por ende vulnerar la legítima expectativa del Dr. Álvaro Román en titularizarse y ejercer como Presidente del Consejo de la Judicatura".

"Entonces, ¿Qué autoridad debe designar el Cpccs? ¿Al vocal suplente del Dr. Álvaro Román?, o incumplir con una disposición de rango constitucional", cuestionó el funcionario.

Señaló que eso sería responder "al antojo y exigencias de los actores políticos quienes, en unidad con el Dr. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, pretenden que se desconozca al Dr. Álvaro Román como vocal principal y su legítima expectativa de ser designado como Presidente del Consejo de la Judicatura".

Al considerar que está en curso el juicio político contra los vocales de la Judicatura y otro proceso similar en la Asamblea en contra de cuatro integrantes del Cpccs, Ulloa estimó que el envío de la terna fue calculado. "Es solo un instrumento para el caos y negocios políticos, para tomarse al Consejo de la Judicatura, al igual que al Consejo de Participación Ciudadana, como valientemente lo ha denunciado el Dr. Dalton Bacigalupo", resaltó.

Hasta las 14:32, el Cpccs no realizaba ninguna sesión para conocer la terna.