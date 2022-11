Ministro de Gobierno cuestiona apoyo de Unes y PSC al juicio contra mayoría del Cpccs

Ministro de Gobierno cuestiona postura de dos bancadas que apoyaron el juicio político contra cuatro integrantes del Cpccs, ratificó el objetivo de reducir el número de legisladores con la consulta popular. Foto: Twitter del Ministerio de Gobierno.

Karina Sotalín

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, cuestionó este 16 de noviembre del 2022 a las bancadas de Unión por la Esperanza (Unes) y del Partido Social Cristiano (PSC) por respaldar con sus votos la aprobación del juicio político contra cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Fueron 84 votos con los que se aprobó la resolución para llamar a juicio político a la denominada mayoría del Cpccs: Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Una de las causales para acusarles de incumplimiento de funciones es por modificar el Reglamento para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

“Es un descaro lo que sucedió ayer (15 de noviembre) porque las instituciones o funcionan o no funcionan. Pero decir a dedo a ti si, a ti no, evidencia que lo que están protegiendo ahí son intereses corporativos. Hubo 84 votos porque el correísmo está actuando con el PSC y deciden las cosas del país”, criticó Jiménez en una entrevista en Teleamazonas.

Además, hay “parientes de legisladores dentro del Cpccs” y eso habrá tenido incidencia, refirió en relación a Sofía Almeida. La expresidenta es sobrina del asambleísta del PSC, Luis Almeida. La consejera junto a David Rosero y Juan Javier Dávalos no fueron llamados a juicio. Esto, en la resolución también se aprobó el archivo del juicio para los tres.

El Ministro reiteró que el Gobierno tiene la obligación de luchar para que no existan intereses de organizaciones partidistas. Sobre todo, cuando transcurre el concurso público para designar al titular de la Contraloría. Hasta el 25 de noviembre está abierta la convocatoria para inscripciones de postulantes.

Interesa que se posesione una autoridad independiente y “no una autoridad alcahuete como ha pasado antes en la Contraloría, que lo que hicieron fue esconder las glosas, luego salir huyendo”, según el titular de la Cartera de Gobierno.

Consulta popular

Jiménez destacó que las sentencias de constitucionalidad para las ocho preguntas planteadas por el Gobierno para una enmienda constitucional resultaron de “un documento bien formulado” de 500 páginas. Entre ellas está la pregunta para reducir el número de asambleístas.

Cree que es un error legislar para la coyuntura y que se necesita un sistema que funcione con organizaciones políticas que no sean partidos de garaje. “Necesitamos asambleístas que cumplan verdaderamente su rol y no vayan a manifestar sus intereses corporativos como está sucediendo en la Asamblea. Necesitamos también una serie de circunstancias institucionales que le permitan al Presidente (Lasso) gobernar y que no esté en permanente fricción con la Asamblea. Estamos convencidos que estamos construyendo eso”, argumentó.

Si se reduce el número de asambleístas es más probable que sean los mejores los que lleguen al cargo, sostuvo.

El funcionario de Estado espera que entre este fin de semana e inicios de la próxima la Corte Constitucional emita su pronunciamiento sobre las últimas tres preguntas. Se trata dos sobre seguridad y una sobre deducción tributaria.

Respecto al Decreto Ejecutivo para condonar las deudas de hasta USD 10 000, indicó que estará listo entre este fin de semana y la próxima, pese a que las organizaciones que exigen el decreto dieron el plazo hasta este 18 de noviembre. El Gobierno tiene la predisposición para solucionar los temas, aseguró Jiménez.

