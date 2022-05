La Comisión Ad Hoc escuchará a Llori y Torres

La audiencia en la que la Comisión Multipartidista escuchará a la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori y a su denunciante, el legislador Esteban Torres (PSC), tiene hora y fecha. Foto: Flickr Asamblea Nacional / EL COMERCIO

Daniel Romero (I)

La audiencia en la que la Comisión Multipartidista escuchará a la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori y a su denunciante, el legislador Esteban Torres (PSC), tiene hora y fecha. Ambas partes presentarán sus alegatos el viernes 20 de mayo del 2022.

Esa fue la decisión de la Comisión que reunió la mañana y tarde de hoy, domingo 15 de mayo del 2022. Sin embargo, antes de definir la fecha y hora, los comisionados calificaron las pruebas solicitadas por Llori y Torres.

Las pruebas

Del lado de Torres se solicitó, sobre todo, la desmaterialización de las convocatorias a las sesiones 759 y 766. Hay que recordar que el legislador del PSC denunció a Llori por no tratar su pedido de apelación a la presidencia y por no convocar a sesiones del Pleno.

Dos pruebas no fueron admitidas. Una por haberse presentado con una copia simple. La otra, que se relaciona con el que se tome en cuenta notas prensa, porque no fueron debidamente desmaterializadas y notariadas.

Llori solicitó que se califiquen 20 pruebas. Entre ellas están certificaciones, audios, videos y copias de las actas de sesiones. Una de ellas tiene que ver con una certificación por parte de la secretaría de la Asamblea sobre sí Torres apeló la presidencia mientras tenía el uso de la palabra.

No se aceptaron las relacionadas con pedidos que, según los comisionados, no tenían que ver con la denuncia. Por ejemplo, la Presidenta de la Asamblea solicitó que se convoque a los representantes de ministerios para que hablen sobre si se ha afectado el tratamiento de algún proyecto de ley, teniendo en cuenta que se a acusa de no convocar al Pleno.

Las defensas participaron

En la sesión también estuvieron los abogados de Torres, Gonzalo Muñoz y de Llori, Francis Abad. Este último tuvo roces con el asambleísta John Vinueza, después de que se refiriera a la mesa como un tribunal de inquisición.

Abad también cuestionó el que no haya sido notificado con las pruebas que solicitaba la defensa de la Presidenta de la Asamblea. Según él, eso los dejaba en indefensión. Sin embargo, Muñoz planteó que el que se admitan las pruebas no quiere decir que no se podrán cuestionar lo que presente la contraparte.

El proceso

La Comisión Multipartidista tendrá que analizar si efectivamente Llori incumplió con sus funciones. Para eso elaborará un informe que llegará al Pleno en donde se decidirá la suerte de la Presidenta del Legislativo.