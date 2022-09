Homero Castanier deja Gobernabilidad en medio de dos procesos de diálogo

Homero Castanier deja el Viceministerio de Gobernabilidad en medio de dos procesos de diálogo

Karina Sotalín (I)

Ana Changuín Vélez asume desde este lunes, 5 de septiembre de 2022, el Viceministerio de Gobernabilidad, puesto que ocupó Homero Castanier desde mayo de 2021. Las mesas de diálogo entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y las organizaciones indígenas, respectivamente, fueron parte de la gestión del funcionario.

Desde el Ministerio de Gobierno confirmaron que Castanier, en efecto, dejó el cargo para asumir la Gerencia del Banco de Desarrollo de Ecuador. “Hoy me posesioné”, afirmó Castanier, por lo que ya no asistió al diálogo de la mesa de energía, reinstalada en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

El funcionario fue Asambleísta de Cañar por el oficialismo, en el anterior periodo; luego fue designado como Viceministro al inicio de la gestión de Guillermo Lasso y ahora pasa al sector financiero.

Castanier es ingeniero de Ejecución en Automotriz por la Universidad Politécnica Salesiana y desde el 4 de agosto de 2022 tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas por la Universidad IEXE, de Puebla, México.

De política a lo financiero

Castanier deja su cargo relacionado a la política y se aleja de dos procesos de diálogo en curso: con el movimiento indígena y con la Asamblea Nacional. Desde el 29 de agosto al 2 de septiembre subrogó en funciones al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aunque desde antes encabezaba en algunas ocasiones las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas.

Defendió lo actuado por el Gobierno el 31 de agosto, frente al relator de las Naciones Unidas para Pueblos y Nacionalidades Indígenas, cuando la dirigencia indígena cuestionó que no hay respuestas en las mesas.

“Tal vez muchas de ellas no son las que aspiran a que sean acogidas. Pero de eso no se trata el diálogo. No se trata de imposiciones, de que si no me gusta, me levanto y me voy. Todas las mesas han tenido respuestas a las propuestas", recalcó Castanier.

Incluso el pasado viernes participó en la II Asamblea de Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope). Esto en medio de otro proceso que el Ejecutivo está por ejecutar, la consulta popular.

Nueva Viceministra

Changuín fue designada al cargo por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. La actual Viceministra es abogada con amplia experiencia en derecho parlamentario, diseño y evaluación de políticas públicas, derechos humanos y equidad de género, destaca la Cartera de Gobierno.

El Ministerio resalta que entre las funciones que avalan la experiencia de Changuín está su rol de asesora en áreas de control político, construcción legislativa, gobernanza y fortalecimiento institucional.

Cuenta con maestrías en Derechos Humanos y Sistemas de Protección; Intervención social; y una especialización superior en Derecho Financiero.