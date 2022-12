Francisco Jiménez considera que algunos asambleístas quieren sabotear al Gobierno

El Ministro de Gobierno acusa a legisladores de la oposición por intención de sabotear trabajo del Ejecutivo. Foto: Twitter Ministerio del Gobierno.

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cuestionó este lunes 19 de diciembre del 2022 a los legisladores que no se presentaron en las dos últimas sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional.

Debido a la ausencia de los parlamentarios, no se debatió el proyecto de reformas en materia de seguridad, tampoco se posesionó al Superintendente de Bancos. Eso constituye un sabotaje para el Gobierno.

Para Jiménez, existe una falacia que tiene que ser desmontada respecto a la actuación de los legisladores de Unión por la Esperanza (Unes), del Partido Social Cristiano (PSC), algunos de la Izquierda Democrática (ID) y de Pachakutik (PK).

Los asambleístas emitieron un comunicado el 18 de diciembre donde informaron que no legitimarán con su presencia la posesión del Superintendente, prevista para la noche del domingo. No hubo quórum. Tampoco hubo suficientes legisladores, en la tarde, para tratar el segundo debate del proyecto de reforma sobre seguridad, enviada por el Ejecutivo.

El Superintendente fue designado por los cuatro consejeros de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), para quienes se anuló la destitución por orden del juez Ángel Lindao.

“Eran dos sesiones distintas. Si fuese verdad de que no le iban a dar crédito al Juez, entonces por qué, al menos, no sesionaron en la tarde como les correspondía. Simplemente no les interesa el país. Hay algunos asambleístas que, lamentablemente, están obsesionados con poner cortapisas al Gobierno. Lo único que buscan es sabotear el trabajo del Gobierno”, expresó Jiménez durante una entrevista en radio Democracia.

Según Jiménez, los legisladores que no dieron cuórum buscan proteger sus “parcelas de poder” y persiguen el control del Cpccs. “No se dan cuenta el daño inconmensurable que buscan hacerle al Ecuador. Pero se van a dar con la piedra en los dientes. La ciudadanía no es tonta. El próximo febrero vamos a ver cómo la ciudadanía ajusta cuentas con todos los actores políticos”, sentenció en relación a las ocho preguntas de la consulta popular.

Expectativas del Gobierno

Jiménez fue legislador antes de llegar al Ministerio y bajo esa experiencia supone que el proyecto en materia de seguridad no se debatió porque fue estrategia de los asambleístas que se opusieron a la posesión del Superintendente.

Espera que, en una próxima sesión del Pleno, en la que se programe solo el tratamiento de temas de seguridad, los legisladores aprueben el proyecto. Sin embargo, no tiene el mismo optimismo para el caso del Superintendente.

“Allí, hay la obsesión de poner al frente del Cpccs a Sofía Almeida, creo que esa es una hoja de ruta que ya la han definido y la van a forzar de cualquier manera”, manifestó.

La posesión quedará estancada y la justicia tendrá que dirimir. Un escenario de enfrentamiento entre la Función Judicial y el Legislativo es lo que prevé el Ministro si los legisladores incumplen decisiones constitucionales porque implica el desacato. Desde este 19 de diciembre, la Asamblea Nacional entró en vacancia legislativa.

El funcionario aseguró que el Gobierno termina el 2022 satisfecho y tranquilo de haber mejorado los índices en materia económica y devuelta paz al país en lo que respecta a las manifestaciones. Reconoció que aún está pendiente el tema de la seguridad, que debe ser trabajado. El Ejecutivo se mantiene alerta a posibles movilizaciones de organizaciones sociales en el 2023.

Reunión Ecuador y EE.UU.

Jiménez refirió que el presidente Guillermo Lasso se encuentra en Estados Unidos (EE.UU.). Allí se reunirá con su homólogo Joe Biden.

En ese país, el Primer Mandatario tiene tres objetivos: dialogar sobre la producción para establecer un Tratado de Libre Comercio, fortalecer la institucionalidad democrática, y sobre la seguridad.

