Asamblea Nacional analizará tema de inseguridad; Unes descarta moción sobre destitución

El estado de excepción está vigente en tres provincias de Ecuador, decretado por Lasso, pero la Asamblea Nacional busca emitir una resolución sobre la inseguridad. Foto: Flickr de Presidencia de Ecuador.

Karina Sotalín

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno a sesionar a las 10:30 del 7 de noviembre de forma presencial. El objetivo es analizar y tomar una resolución respecto de la inseguridad en Ecuador.

El Partido Social Cristiano (PSC) se reunirá este 6 de noviembre para definir su postura sobre el tema, esta organización ya adelantó que se pronunciará sobre la muerte cruzada de existir un debido proceso.

La convocatoria de Saquicela no detalla en qué sentido versará la resolución que menciona. Darwin Pereira, segundo Vicepresidente de la Asamblea, indicó que el Pleno no sesiona los lunes, pero considera que Saquicela hizo la convocatoria ante la urgencia del caso.

“Es difícil conocer qué resolución vamos a tomar porque no hay una propuesta específica de resolución. Hay elucubraciones de algunas resoluciones que podrían salir, la que más ha causado revuelvo es que se podría plantear la aplicación de la muerte cruzada desde la Asamblea”, explicó Pereira.

Se refiere al numeral 2 del artículo 130 de la Constitución ecuatoriana. Esa norma establece que el Legislativo podrá destituir al Presidente de la República cuando se justifica una grave crisis política y conmoción interna.

Las bancadas

Alfredo Serrano, presidente Nacional del PSC, informó que en el transcurso de esta tarde habrá una reunión por Zoom de la Directiva Nacional del partido junto a la Bancada. El fin será “discutir los problemas que atraviesa el país y por supuesto se debatirá qué posición asumir mañana en la sesión de la Asamblea”. Evitó adelantar criterios antes de dicha reunión, pues involucra la opinión de 30 personas que analizarán la situación.

Sin embargo, en un comunicado del 2 de noviembre, el PSC refirió que las causales para el cese en funciones para el Presidente de la República por destitución (muerte cruzada) o juicio político se encuentran establecidos en la Constitución. Respetarán la Carta Magna y se pronunciarán por cualquiera de las dos vías, solo si existe un pedido formal con causales identificadas y que cumpla con el debido proceso.

Desde Pachakutik (PK), Pereira dijo que la bancada no ha tenido una reunión formal ni habrá este día. Pero habló de la posición del bloque. Señaló que la muerte cruzada no tiene fuerza al interior de PK. “No seríamos nosotros quien la proponga y de proponerse, tendríamos que meditarlo. Personalmente, no creo que en este momento esa sea la salida, más allá de que el Presidente (Guillermo Lasso) ha demostrado una incapacidad tremenda para gobernar el país y manejar la seguridad”, resaltó. Conoció que el correísmo no mocionará la destitución.

“Siempre hemos dicho que, si el Gobierno no puede solucionar la seguridad ciudadana, se debe pensar en una salida legitima y se puede adelantar elecciones. Sin embargo, no vamos a presentar ningún documento”, refirió Pamela Aguirre, jefe de Bancada de Unión por la Esperanza (Unes). Su bancada no tiene ni documento ni firmas recolectadas para plantear la muerte cruzada. Pero si otra bancada presenta una solicitud para adelantar elecciones, “seremos los primeros en poner los 47 votos. Si hay que irse nos vamos todos”, agregó.

Guido Chiriboga, asambleísta del bloque oficialista, CREO, cree que el tema de la destitución no debería tener cabida en el Pleno del lunes, sino el de apoyar al Gobierno. A su criterio, el Ejecutivo “ha actuado con firmeza dentro del marco de la ley para defender a los ecuatorianos”. Incluso sugiere que las reuniones de la mesa de seguridad, entre el Gobierno y la Asamblea, no sea cada 15 días sino más seguido. “No es momento para politiquería, ni divisiones”, enfatizó.

En cambio, la Izquierda Democrática (ID), en un comunicado del 3 de noviembre cuestionó al Gobierno por no dar prioridad a las problemáticas en temas como la seguridad. Mencionó que la ausencia del Ejecutivo al respecto obliga a analizar la posición ante una posible muerte cruzada.

Mientras Chiriboga rechaza la posibilidad de que se pueda volver a tratar la destitución, una vez que se agotó en junio. Aunque no se ejecutó por falta de votos. Por ello, Aguirre y Pereira señalan que no se consolidó y se puede volver a plantear.

