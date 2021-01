Policía arresta a mujer que habría tratado de vender computadora de Pelosi a Rusia, tras asalto al Capitolio

Autoridades estadounidenses arrestaron a una mujer acusada de robar una computadora portátil o un disco duro de la oficina de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio que realizaron los partidarios del presidente Donald Trump, reportaron medios locales.

Riley June Williams, quien está acusada de irrumpir ilegalmente en el edificio del Capitolio y de alteración del orden público, fue arrestada el lunes, dijo la agencia de noticias Associated Press citando a un funcionario del Departamento de Justicia.



El FBI dijo el domingo que Williams había sido vista llevándose un dispositivo de la oficina de Pelosi y que las autoridades investigaban si había tratado de venderlo a la inteligencia rusa.



El New York Times informó que Williams se entregó a la policía local el lunes. El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.



De acuerdo con la declaración jurada presentada en la Corte de Distrito del Distrito de Columbia, el FBI recibió una pista de alguien que dijo que era una ex pareja romántica de Williams.



El informante dijo que Williams "tenía la intención de enviar el dispositivo informático a un amigo en Rusia, que luego planeaba venderlo a la SVR, el servicio de inteligencia exterior de Rusia", según la declaración jurada.



Según el informante, "la transferencia del dispositivo informático a Rusia se frustró por razones desconocidas y Williams todavía tiene el dispositivo informático o lo ha destruido", según la declaración jurada. La investigación sigue abierta.



El robo de aparatos electrónicos de las oficinas del Congreso ha sido una preocupación persistente tras el asedio al Capitolio de los partidarios del presidente Donald Trump, que abandonará el poder el miércoles.