La policía de Bélgica dispersa a miles de asistentes a un festival falso

Varios centenares de agentes de policía intervinieron este jueves 1 de abril del 2021 para desalojar una explanada del parque bruselense Bois de la Cambre ante la presencia de miles de personas convocadas a un festival llamado La Boum que resultó ser falso.

Según pudo comprobar Efe en el parque, la policía empleó un dron para advertir a los asistentes de que se enfrentaban a multas o detenciones por congregarse en grupos numerosos. Las fuerzas del orden se organizaron para desalojar este área de uno de los parques más grandes de la capital belga y recurrieron a agentes a caballo, gases lacrimógenos y un camión cisterna que lanzó chorros de agua a algunos grupos reticentes a marcharse.



Algunas personas lanzaron botellas a los agentes de policía y gritaron consignas como "Libertad" o "Policías, que os jodan". Muchos de los evacuados regresaban al parque por otros caminos.



Uno de los jóvenes asistentes al encuentro, llamado Mehdi, consideró que la reacción de la policía había sido "innecesaria" y, aunque admitió que algunas personas estaban incumpliendo las normas, señaló que la mayoría estaba sentada en el suelo y muchos de ellos llevaban mascarillas. "Las acciones de evacuación no velan por la salud de la gente", lamentó.



Dos horas después del comienzo de la intervención policial, un portavoz de los cuerpos de seguridad informó de que hasta el momento se había detenido a cuatro personas y de que tres agentes habían resultado heridos por el lanzamiento de botellas.

Las fuerzas del orden de Bruselas utilizaron agentes a caballo, gases lacrimógenos y un camión cisterna que lanzó chorros de agua a algunos asistentes. Foto: EFE

La policía había anunciado un refuerzo de su presencia este jueves en el parque Bois de la Cambre después de que en Facebook se convocase este evento y se apuntaran alrededor de 18 000 personas mientras otras 51 000 manifestaban su interés en un espectáculo que no se produjo.



"La actividad La Boum (...) es una noticia falsa del Día de los Inocentes y, por tanto, no se llevará a cabo. No se ha dado autorización para un posible festival y la policía reforzará su presencia allí", escribió la Policía de Bruselas-Ixelles en su perfil de Twitter.



En una entrevista al diario "La Libre Belgique", los presuntos organizadores, enmascarados, se presentaban como representantes de un colectivo de artistas y "librepensadores" que, empleando la conocida obra del pintor surrealista René Magritte que muestra una pipa con el título "Esto no es una pipa", aseguraban que "Esto no es un festival" y anunciaban más iniciativas en el futuro.

🇧🇪 | BÉLGICA

Miles de personas se reúnen en Bruselas después de que una página de Facebook promocionara un festival falso para protestar contra las medidas de COVID. Al menos 5 heridos durante enfrentamientos con la policía. @CoronavirusNewv



pic.twitter.com/EPAyv14OEO — LIZARD NEWS 🇨🇭 (@LizardoGramcko) April 1, 2021



Sin embargo, en Facebook se indicaba que el evento comenzaría este jueves a las 18:00 horas (16:00 GMT) y terminaría el viernes a las 07:00 (5:00 GMT), aunque más tarde se cambió la fecha a los mismos días pero del año 2022.



El supuesto festival estaba previsto justo un día después de que un tribunal de primera instancia ordenara al Gobierno federal de Bélgica poner fin a todas las medidas excepcionales adoptadas contra la pandemia del coronavirus en un plazo máximo de 30 días al considerarlas ilegales.



El Ejecutivo ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.



Para tratar de identificar a los organizadores de esta cita en el parque del Bois de la Cambre y de otra prevista para este viernes en el del Cinquentenaire, la Fiscalía de Bruselas abrió el miércoles 31 de marzo una investigación.



La noche anterior, la policía intervino en el parque del Cinquentenaire para desalojar a grupos de personas presentes en la zona poco antes de las 22:00 horas, cuando entra en vigor el toque de queda por la pandemia.



La Fiscalía de Bruselas recordó que cualquier persona presente en un evento de este tipo que no respete las medidas sanitarias puede ser sancionada de acuerdo con las directivas de política criminal vigentes.