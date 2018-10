Polémica por similitud entre marca de una firma de diseño y el arte ganador del concurso 'Ponle logo al Metro' de Quito

LEA TAMBIÉN

La similitud del trabajo ganador del concurso Ponle logo al Metro con el de Maat Studio ha generado polémica en redes sociales. Incluso acusan a la agencia Saltiveri-Ogilvy de un supuesto plagio.

Al respecto, Maxi Krause, gerente general de la agencia ganadora, explicó que si bien la firma obtuvo el primer lugar en este certamen por el logo principal, no se trata únicamente de esa imagen sino de todo el sistema de identidad del Metro de Quito.



20 personas de la agencia Saltiveri-Ogilvy trabajaron por alrededor de dos meses en la creación de este sistema de identidad que "presupone estudiar cómo va funcionar un conjunto de elementos de señalización para un sistema de transporte tan importante como el Metro". El equipo creó dos propuestas, entre las cuales resultó preseleccionada la de la letra M blanca dentro de un círculo abierto rojo y la palabra Metro abajo.



El logo con el que se lo compara tiene un círculo naranja cerrado, con una letra M naranja con detalles en negro y gris que sale de él y bajo ella la palabra Studio, también en gris.



En la página web de la empresa dueña del segundo logo descrito no consta una dirección ni número telefónico de la empresa, pero sí el nombre de su propietario. Se trata de Daniel Maat, quien ofrece trabajos en marketing y diseño para negocios pequeños y organizaciones sin fines de lucro, para que puedan tener impacto en sus nichos de mercado. En su oferta están diseños para rótulos, folletos, papelería, además de páginas web, redes sociales, videos y otros.



En su sitio en Facebook, Maat Studio escribió que su agencia estaría dispuesta a entregar el logo si recibe un pago. En el post está etiquetado el sitio en Facebook del Metro de Quito.



Sobre la similitud entre ambos logos, Krause señala que el diseño de su agencia es la consecuencia de una línea que une a la ciudad a través de un punto en movimiento y que termina con una M. Se trata de una letra muy reconocible que identifica a los sistemas de transporte por metro o tren subterráneo a escala internacional.



"Con el nivel de simpleza que debe tener una M, las probabilidades de que exista una coincidencia con algún diseño en el mundo son muy altas", señala Krause y aclara que el trabajo no es solamente un logo sino todo un sistema de identidad.



Según el representante de Saltiveri-Ogilvy, antes de presentar cualquier propuesta gráfica, se hace una búsqueda para que no haya conflictos con marcas nacionales e internacionales que tengan una presencia fuerte o que estén registradas dentro del sistema de propiedad intelectual del país.



Acepta que si bien hay una similitud en el diseño, no ocurre igual con el concepto. "Estas casualidades se dan, pero podemos documentar todo el proceso intelectual y creativo", dijo Krause.



Además, señaló que si bien tienen conocimiento de las críticas en redes sociales y de las publicaciones de Maat Studio en su Facebook, no han tenido contacto con el representante de esa empresa. Explica que el logo ganador del concurso es una propuesta que está pasando por un proceso de contratación luego de un concurso abierto. Actualmente, la Saltiveri-Ogilvy no ha recibido ningún pago, por lo que la agencia considera que aún se pueden hacer ajustes sobre la propuesta original para llegar a una presentación final, en función de lo que los profesionales del Metro soliciten.



Por ahora, el proceso sigue su cauce. Ana Gabriela Martínez, directora de Comunicación de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito explicó que los alrededor de USD 40 000 que costará implementar toda la imagen del Metro aún no han sido pagados, pues aún no está firmado el contrato.



Ese proceso toma tiempo, aunque se tratará de una contratación directa tomando en cuenta que la imagen elaborada por Saltiveri-Ogilvy recibió apoyo de la gente en el concurso. "Nosotros respaldamos lo que los quiteños eligieron. Había tres propuestas y fue público, más del 50% de los votos apoyaron a esta logo".



Además, señaló que no se puede hacer una modificación de la propuesta original específica del logo, "porque eso no respetaría lo que ya fue elegido".



Enfatizó que el contrato todavía no está firmado, pero que dentro de las condiciones del concurso consta que la empresa ganadora debe cederle los derechos a la ciudad sobre el logo y todo el trabajo adicional y, para ello, la imagen debe pasar primero por el registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

Martínez informó que la empresa Metro tampoco ha tenido un contacto con Maat Studio, más allá de la mención que le hizo por medio de sus redes sociales. Y enfatizó en que si bien solo el logo participó en el concurso, el contrato incluirá todas las aplicaciones de ese logo, además de los diseños que representarán a cada estación del Metro, un manual de marca, diseños complementarios como señalética, papelería, rotulación, etc.