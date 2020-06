Impugnaciones y polémica por las fotomultas de tránsito en Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Las quejas por el cobro de fotomultas en la ciudad de Esmeraldas se incrementan a diario, tras recibir las notificaciones por las infracciones cometidas por los conductores de vehículos.

El polémico sistema de fotorradares entró en funcionamiento el 13 de mayo del 2020, con la finalidad de bajar la incidencia de accidentes de tránsito en la ciudad; aunque Galo Cabezas, dirigente de la transportación en taxis, cree que es un sistema recaudatorio y no preventivo.



Los aparatos electrónicos fueron instalados en 10 puntos de la urbe por la Agencia Municipal de Tránsito y el Consorcio Vial Esmeraldas (Covies), que recibe el 47% de todo lo que se recauda por infracciones; el 53% irá al Municipio de Esmeraldas.



La concesión fue fijada para 12 años y se estima una recaudación de USD 36 millones en ese tiempo, de acuerdo con las proyecciones de la empresa que ganó el contrato, firmado en la administración del exalcalde Lenin Lara.



Una de las notificadas es Erika Durán, quien deberá pagar USD 120 por la infracción, pero asegura que nunca fue notificada oficialmente. Eso ocurrió el pasado 29 de mayo, 16 días después del funcionamiento de los dispositivos electrónicos.



John Valencia Pimentel es otro multado. Según él, “supuestamente el 29 de mayo he sobrepasado el límite permitido de 50 km; me notifican que he ido a 52 km, cuando pasé a 40 km, por eso impugné la multa”.



El abogado Carlos Robles dice que ha presentado seis impugnaciones como representante de igual número de afectados y solo espera el día de la audiencia. Mientras que el abogado Fernando Saldarriaga patrocina otras cinco impugnaciones y dos personales.



En los últimos 15 días las quejas de personas que recibieron notificaciones por infracciones de tránsito han saturado las plataformas digitales de Facebook y portales de medios digitales de Esmeraldas, denunciando su desacuerdo.



Tres abogados que patrocinan las impugnaciones señalan que la mayoría de las multas proviene del fotorradar ubicado en la vía Redondel de Codesa-Refinería de Esmeraldas, sur de la ciudad. En este sitio se han registrado accidentes de tránsito con la muerte de personas.



El director de la Agencia Municipal de Tránsito de Esmeraldas, Lenin Chica, indica que los conductores deben bajar la velocidad, pues el sistema se estableció para precautelar la vida de los peatones y conductores de vehículos.



Los concejales Jairo Olaya y Janeth Bustos discrepan con él y han pedido a la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, que se revise el cobro de las fotomultas. “Dijimos que era una locura poner a funcionar ese sistema en plena crisis ocasionada por la pandemia del covid-19, pero no les importó”, manifiesta el concejal Olaya, quien volverá a solicitar a la Contraloría que revise los términos del contrato.



El sistema de fotorradares debió entrar en funcionamiento en octubre del 2019, pero ante los cuestionamientos de algunos sectores de la transportación por la falta de una ordenanza y el cambio en los términos del contrato se prolongó su inicio.



La alcaldesa de Esmeraldas comenta que con la firma reciente de un nuevo adéndum se mejoró considerablemente la oferta para el funcionamiento de los fotorradares.



Por ejemplo, se tiene un sistema computacional, 10 de cámaras de detección de velocidad, 10 cámaras de detección de luz roja, 10 cámaras IP de monitoreo de velocidad y 10 señaléticas fijas en puntos de detección de velocidad.



Además, muebles, equipamiento y enseres de oficina; instalación y puesta en marcha de 20 dispositivos electrónicos, así como campañas de educación y seguridad vial.



El Municipio también recibirá 10 camionetas doble cabina superior a 2000 cilindros, 10 motocicletas de 250 cilindraje, 10 pantallas LED informativas, un servidor, 40 uniformes especiales y 20 intersecciones semafóricas con una inversión de USD 4,3 millones.



El dirigente de la transportación urbana, Félix Velasco, asegura que interpondrá una acción de protección, por considerar como una ilegalidad el cobro de fotomultas en Esmeraldas.