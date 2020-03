Las plazas y mercados de Ambato están abastecidos pero hay pocos compradores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las plazas y mercados en Ambato funcionaron a medias el jueves 19 de marzo del 2020. Pocos comerciantes abrieron sus puestos para ofertar las legumbres, hortalizas, frutas, carne, pollo y otros productos. Las ventas también se redujeron en más del 40% a pesar que los precios de los productos se mantienen estables.

Por ejemplo en el mercado Central, ubicado en el centro de la capital del Tungurahua, una porción de verdes o maduros (10 unidades) se vendía en USD 1. Las papayas en USD 0,50 y la funda de mora en USD 1.



María Muyulema tiene poco producto en su puesto donde trabaja por 30 años. Contó que dejó de adquirirlo para evitar que estos se dañen por la falta de clientes. “La situación está complicada, decidí terminar con lo que tengo y quedarme en casa. Los precios están estables pero no hay compradores”.



Paola Silva llegó para comprar papas, cebolla y legumbres. La joven se protege con una mascarilla como medida de prevención por el coronavirus. “Los precios están igual que días anteriores y eso es importante en este momento de emergencia”. Una porción de papas se vendía en USD 1, una funda de habas en USD 1.

Las personas aseguraron que no notaron un cambio en los precios de venta de productos en el mercado de Ambato. Foto: EL COMERCIO



A dos cuadras de este lugar está el mercado Modelo. Ahí apenas el 40% de los puestos están abiertos ofreciendo pollos pelados, carne, frutas, legumbres, hortalizas, arroz, azúcar y demás productos. Uno de los inspectores del centro de comercialización aseguró que no hay incremento de precios. “Los puestos están abastecidos, lo que no hay es compradores”, dijo el funcionario que omitió su nombre.



Él señaló que se iniciaron fumigaciones diarias de desinfección de las baterías higiénicas y de los espacios de venta.



Jessica Carvajal trajo 20 pollos pelados para comercializar, pero hasta el mediodía solo logró vender 5. “Los precios se han mantenido estables pero las ventas bajaron”. Puso como ejemplo que uno de sus productos de tamaño pequeño cuesta USD 6 y un grande USD 8.



El intendente de Tungurahua, Alex Mejía, dijo que los jefes y tenientes políticos en conjunto con la Intendencia realizan controles en plazas, mercados, supermercados de los nueve cantones de la provincia. “Estamos verificando los precios y peso de los productos, hasta el momento no hemos detectado especulación de los comerciantes”.



La autoridad mencionó que con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército recorre los locales efectuando los operativos. Al momento hay un abastecimiento completo de productos alimenticios en los centros de expendio.



Sin embargo, hizo un llamado para que se realicen denuncias en caso de que los valores se incrementen para detener a los especuladores y que sean sancionados por el juez de contravenciones. Tampoco hubo detenidos por el toque de queda.