Plataforma web del Biess presenta intermitencias

En los últimos días, usuarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) reportan a través de redes sociales tener inconvenientes para realizar trámites y consultas en la página web de la entidad.

Este jueves 6 de febrero del 2020, en Twitter, la usuaria Nancy Guerrero preguntó al Biess por qué no funciona la página en la parte de créditos quirografarios. "Necesito realizar el pago y para eso debo generar el comprobante y no puedo acceder", refirió.



Como ella, varias personas han escrito al banco con inquietudes similares, en algunas publicaciones adjuntan capturas de pantalla de la página web en donde aparece el mensaje de "Error. No se pudo obtener información del cliente".

@BiessEcuador Señores del Biess la página de Préstamos Quirografarios se encuentra fuera de servicio, estoy intentando hacer un préstamo desde el primero de mes y hasta hoy 6 de febrero no es posible, favor solucionar este problema, lo mismo para renovación — Eduardo Chávez (@edu3884) February 6, 2020

La pagina del biess lleva 5 dias con fallas, no se puede acceder que clase de burla es esta — Alex BSC (@Alex_BSC2020) February 6, 2020

@BiessEcuador @IESSec sres:¿que está pasando con la página de Internet? Des ayer estoy intentando entrar a la opción de quirografarios y no se puede, llamé al call center del biess y me dijeron que están actualizando la página, pero han pasado más de 24 horas y sigue igual😡😠😠 — Javier montoya (@JavierMomtoya) February 6, 2020

Es el caso de José Antonio, quien el miércoles 5 de febrero indicó que llevaba dos días sin poder realizar un préstamo y consultó "qué pasa internamente en la mesa". Jackson Gaspar también asegura que llega varios días con problemas: "el @BiessEcuador tiene 3 días sin sistema, todo está paralizado y no dan ninguna respuesta!! Llamas a los teléfono de Quito a las 3 extensiones y nadie contesta.



¿Que está pasando?



Ante las múltiples quejas el Banco del Seguro Social respondió: "Nuestra plataforma presenta intermitencia en el servicio. El proveedor está trabajando para solventar el problema lo más pronto posible. Mil disculpas". En otros mensajes agrega: "Esperamos que el servicio se restablezca en las próximas horas".