Los sectores productivos de Tungurahua realizaron un plantón para exigir mayor atención al sector turístico

El Consorcio de Cámara de la Producción de Tungurahua realizó la denominada ‘Marcha Negra’ en respaldo a los ejecutivos y empleados del Hotel Ambato que corre el peligro de cerrar sus puertas. Además, en rechazo ante la falta de apoyo del Ministerio de Turismo y la entrega de créditos para la reactivación de este sector productivo de la provincia.

Los propietarios dueños de hoteles, restaurantes, bares, discotecas y otros centros se concentraron hoy, miércoles 12 de agosto del 2020, en los exteriores del Hotel Ambato, ubicado en el centro de Ambato. Allí con carteles en mano solicitaron la solución del problema que afronta Hotel Ambato, que no ha logrado cancelar el arriendo del inmueble donde funciona desde de este año por la crisis provocada por el covid-19. Los participantes colocaron una corona con flores en el ingreso a la oficina de turismo de la provincia como señal de luto.



Diego Mosquera, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que el plantón fue para realizar un llamado de atención a las autoridades nacionales y locales de la crisis que está afectando al sector turístico. “El Ministerio de Turismo nos ofreció créditos para reactivar a este sector, pero no llegan por la serie de trámites y trabas. Tampoco se quiere ayudar al sector hotelero que no ha logrado pagar sus obligaciones por la crisis”.



Paúl Pinto, gerente de Hotel Ambato, dijo que en esos meses por la emergencia sanitaria (abril, mayo, junio y julio) las instalaciones permanecieron cerradas por la crisis sanitaria, eso impidió generar ingresos económicos para cancelar la totalidad del canon de arrendamiento.



Explicó que la empresa Comisersa, operadora del Hotel Ambato, presentó cuatro cartas al Directorio de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato con varias propuestas. Plantearon pagar el 20% del canon de arrendamientos y el porcentaje restante que les sea condonado debido a la crisis que afronta el sector turístico.



Sin embargo, no se dio paso a este pedido. “Nuestras propuestas están basadas en las leyes tanto de Contratación Pública, Código Civil, Ley de Inquilinato y la Ley Humanitaria”.



Mientras que el Ministerio de Turismo en un comunicado detalló que la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato tiene participación de la Cartera de Estado, Municipio de Ambato y accionistas del sector privado.

En el documento detalló que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, artículo 4, establece mantengan sus relaciones contractuales, para ello, los arrendatarios deben cancelar el 20% de los valores adeudados y, suscribiendo un acuerdo de pago, definir la cancelación del 80% restante, estos acuerdos, no implican condonación de pagos. “A la fecha, Comisersa no ha procedido según contempla la norma. Esto es, no ha pagado el 20% ni tampoco ha presentado una propuesta de pagos. Al contrario, sin tener el debido sustento legal, la compañía ha solicitado que se le difiera el pago del 20% y se le condone el 80%”.