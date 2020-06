Planillas de luz y agua se podrán pagar por partes

LEA TAMBIÉN

Luego de la etapa de confinamiento por la pandemia de coronavirus, las empresas que proveen los servicios de luz y agua empezaron a emitir las facturas con los valores reales de consumo. En Guayaquil, por ejemplo, se retomó la lectura de los medidores de luz en mayo pasado,. En Quito, se inició en este mes.

Con esta información se determinará el consumo real de luz y de agua que ha habido en los hogares, negocios o empresas en marzo, abril y mayo.



En la cuarentena, antes de retomar la lectura real de los medidores, se consideraba el uso promedio de estos servicios que había registrado cada cliente en los últimos seis meses para emitir una factura electrónica, precisó la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) tomó también en cuenta el consumo histórico.



Esta excepcionalidad para fijar el valor de la factura consta en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Pero ahora que los cantones están flexibilizando las medidas de aislamiento, las empresas están verificando que los valores facturados en los meses anteriores correspondan con la realidad.



La entrega de planillas físicas aún no se está realizando. Para consultar los valores las personas deben consultar en las páginas electrónicas de las empresas de luz y agua, en los ‘call center’ o aplicaciones web. Para esto se requieren los datos del propietario del medidor.



Si el cliente no está en condiciones de pagar todo el monto, estas entidades ofrecen facilidades de pago.



La EEQ y la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) brindan la alternativa de establecer un convenio de pago en las condiciones que favorezcan al cliente. Para solicitar este beneficio debe realizar una solicitud a través de los canales virtuales de las empresas.



La CNEL ofrece el diferimiento automático del valor adeudado a 12 meses sin intereses a sus clientes con tarifa residencial, comercial e industrial artesanal en baja tensión. Esto se aplicará desde la factura de julio próximo.



Los clientes de otras tarifas pueden solicitar un convenio de pago. Este se puede realizar con un abono mínimo y se lo puede cancelar hasta 24 meses con intereses.



Si el cliente pagó durante la cuarentena el valor promedio de consumo, este monto será validado y si es superior al valor real de consumo, las empresas deberán emitir una nota de crédito a favor del cliente.



En el caso contrario, -que no cubra la deuda- se emitirá una nota débito, para que el monto sea cancelado en las próximas planillas de consumo.



El uso de estos servicios básicos pudo haber variado eventualmente en esta emergencia sanitaria, porque ciertas familias dejaron temporalmente su hogar, no se abrieron algunos locales comerciales, o hubo una mayor demanda ya que las personas pasaban más tiempo en la casa, explicó Mauricio Mendoza, jefe de Atención al Cliente de la EEQ.



Inés Osorio, moradora del sur de Quito, comentó que sus facturas pendientes de luz bordean los USD 60. Esto pese a que desde mediados de marzo hasta inicios de junio no estuvo residiendo en su casa. Ella y su familia pasaron la cuarentena fuera de la ciudad.



Si considera que el valor de consumo “real” facturado es elevado tiene la opción de solicitar una revisión. Para esto se puede recurrir a canales virtuales o las agencias.



Los clientes de la EEQ pueden hacer esta gestión en la página web, en la aplicación móvil, o a través de WhatsApp.



Los clientes de CNEL pueden solicitar la gestión también en el sitio web del ente.



Y los clientes de la Epmaps, que adviertan que el monto de consumo no es correcto pueden enviar una foto del dispositivo, el número de la cuenta y un contacto a atención.cliente@aguaquito.gob.ec.



En el veto del Ejecutivo al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que aún espera aprobación, se propone que se prohíba el corte de servicios básicos cuando los clientes no hayan pagado hasta un mes después de que la Ley entre en vigencia.



Consulte. Puede revisar el valor de las facturas pendientes en la página web o ‘call center’ de cada empresa de electricidad o agua, de su localidad.



Compare. Para conocer el valor real revise que en la factura de luz o de agua conste que el consumo fue “leído”. En las otras planillas dirá consumo “estimado”.



Pague. Para cancelar valores pendientes, puede usar la banca virtual, cajeros automáticos, ventanillas de bancos. Agencias atienden de manera parcial.



Acuerde. Los clientes pueden solicitar facilidades de pago mediante un formulario, que está disponible en los portales web de las empresas proveedoras.



Recuerde. Está prohibido suspender los servicios básicos por falta de pago. Los clientes deben buscar un acuerdo para cancelar deudas.