La elaboración de un plan de gastos es clave para manejar las finanzas del hogar en la pandemia

La reducción de los ingresos económicos en algunos hogares, a propósito del impacto que ha generado la pandemia del covid-19 en las empresas públicas y privadas, ha obligado a reconsiderar algunos gastos.

Para identificar en qué rubros cabe hacer recortes, la Fundación Crisfe plantea cuatro recomendaciones. Así, las personas que hayan sido despedidas de su trabajo, tengan descuentos en su salario por la reducción en la jornada laboral, que tengan menos recursos a causa de una baja en las ventas o que no reciban su sueldo a tiempo podrán organizar sus finanzas.



Identifique sus gastos



Haga una lista detallada de los gastos que tiene habitualmente en su hogar. Empiece por los gastos obligatorios, como el pago de la hipoteca de la casa, el arriendo, la pensión del colegio de sus hijos, combustible, mantenimiento del vehículo. Continúe con los gastos necesarios, que son alimentación, salud, servicios básicos, productos de limpieza y desinfección. Y, finalmente, describa aquellos que pueden ser considerados adicionales, como suscripciones, comidas fuera de casa, taxis.



Elabore un plan para disminuir los gastos



Al momento de realizar este plan debe considerar que, en medio de la crisis, todos los gastos pueden ser reducidos.



En el caso de los gastos necesarios, puede optar por refinanciar la hipoteca, planificar un cambio de centros educativos, llegar a acuerdos para disminuir el monto de arriendo que se paga habitualmente o realizar un cambio a otro lugar de menor costo. Para ahorrar en los costos que demanda el vehículo optimice su uso para no consumir tanto combustible.



Al realizar las compras, acuda con un listado, compare los precios y prefiera los productos de temporada. Opte también por preparar la comida en casa, en lugar de comer afuera. En los implementos de aseo y limpieza, se puede adquirir aquellos de marcas blancas, que son más económicos.



En los servicios básicos, si es necesario solicite en las empresas correspondientes facilidades de pago. Además, sea consciente sobre el uso del agua, energía eléctrica o del teléfono. Si cabe, solicite un plan de telefonía más económico.



Si se encuentra en un tratamiento médico o tiene un chequeo pendiente, hágalo, porque esta necesidad es vital y no puede ser descuidada.



Mientras tanto, en los adicionales cancele aquellas suscripciones que no son indispensables, recicle ciertos implementos, evite comprar bienes que por ahora no son claves. Si tiene un equipo o artefacto con alguna falla, en lugar de botarlo, llévelo a reparar.



Limite el uso de la tarjeta de crédito



Si sus ingresos se han visto afectados en esta época, utilizar la tarjeta de crédito para realizar nuevas compras no es la mejor opción. Aunque el uso de esta forma de pago puede satisfacer de forma inmediata una necesidad, tome en cuenta que está adquiriendo una deuda adicional que deberá cancelar más adelante.



Además, si perdió su trabajo, se encuentra en una jornada de trabajo es reducida, o su negocio tiene menor movimiento, sus ingresos serán menores.



Recuerde que cuando en el hogar los ingresos no cubren los gastos y la expectativa de generar ingresos adicionales en el corto plazo es incierta, es mejor no adquirir más deudas con las tarjetas de crédito.



Analice alternativas de ingreso



Evalué alternativas que le permitan generar ingresos extras, en función de alguna capacidad o habilidad que tenga. Su iniciativa -que puede ser producto o un servicio- puede ser promocionada, inicialmente, entre su círculo familiar y amigos a través de sus redes sociales.



Considere también revisar aquellos bienes que ya no son indispensable en el hogar que podrían venderse para afrontar la crisis. Entre estos pueden encontrarse máquinas para hacer ejercicios, el coche del bebé, una televisión, muebles y otros.