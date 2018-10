Petrotailandia desembolsó USD 295 millones a Ecuador

LEA TAMBIÉN

La petrolera PTT International Trading Pte. Ltd. (Petrotailandia) realizó este lunes 1 de octubre del 2018 un desembolso de USD 295 millones a Ecuador. Esta transacción es parte del contrato suscrito en junio de 2015. Pero aún quedan pendientes otros valores.

Para el 2019 están previstos tres desembolsos más, por un valor total de USD 445 millones divididos así: USD 200 millones en marzo, USD 180 millones en julio y USD 65 millones en septiembre.



El Estado ecuatoriano recibió también en noviembre de 2017 un desembolso por USD 150 millones que corresponden al saldo del crédito por USD 970 millones otorgado por el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), respecto del contrato suscrito con PetroChina en enero de 2016.



Estos desembolsos realizados durante el Gobierno actual no corresponden a nuevas operaciones de venta de crudo de manera anticipada. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables aclaró que las transacciones hechas responden a las obligaciones adquiridas en años anteriores.



La empresa estatal Petroecuador mantiene ocho contratos de compra-venta de petróleo crudo a largo plazo, firmados durante la administración del Gobierno anterior con las empresas: Petrochina International Co. Ltd. Unipec Asia Co. Ltd. y PTT International Trading Pte. Ltd.



De estos, tres corresponden a la modalidad de pago anticipado, en contratos de venta de crudo con desembolsos.