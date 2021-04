Las personas con más de 50% de discapacidad empezaron a ser vacunadas en Chone

30 personas con discapacidad de Chone, en Manabí, fueron vacunados contra el covid-19 este 21 de abril del 2021.

Según el Municipio, esta actividad se dio tras la firma de un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). La Alcaldía se comprometió a armar un equipo de paramédicos y funcionarios para realizar las visitas domiciliarias.



La primera jornada de vacunación se desarrolló en la parroquia San Cayetano. “A pesar de todos los cuidados, me daba miedo llevar el virus a casa después de salir del trabajo. Pero hoy que mi esposo recibió la primera vacuna me siento más tranquila. Él tiene el 82% de discapacidad física”, señaló la moradora de San Cayetano, María Eugenia Morales.



Hasta ese sector llegó una brigada del MSP, Fuerzas Armadas y personal municipal, quienes visitaron las casas de las personas que se habían inscrito con anticipación en el Subcentro de Salud tipo C o que constan en un registro de personas con discapacidad.



A las personas que constan en ese listado se les avisará cuando la brigada visite su barrio para la inmunización.



Otra opción es conseguir una cita por la página web o en el Subcentro de Chone, donde deberán actualizar los datos y presentar el carnet en el que consta que la persona tiene el 50% o más de discapacidad y la cédula. En esta etapa se vacunará a mayores de 18 años.



En un comunicado de prensa, el Municipio señaló que el encargado de las vacunas es el Ministerio de Salud. El Municipio solo aporta con la logística.