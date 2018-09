Las pérdidas de empresa pública Flopec suman USD 74,3 millones

LEA TAMBIÉN

Dedicarse a actividades que no eran parte de su misión generó un resultado negativo en las finanzas de la empresa pública Flota Petrolera del Ecuador (Flopec). Esta firma, que actualmente es parte de un proceso de evaluación, ha registrado USD 74,3 millones en pérdidas, desde el 2017 hasta julio de 2018.

Estos resultados, según Francisco Rendón, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), responden a que Flopec asumió la construcción de obras, aunque eso no es parte de su misión.



Esta firma, que tiene 45 años transportando petróleo y derivados vía marítima a escala nacional e internacional, emprendió en el 2009 la construcción de la terminal de Monteverde, en Santa Elena. Y seis años más tarde hizo un edificio, un parque y un bulevar, en Esmeraldas. Para estas dos obras se destinaron alrededor de USD 641,7 millones.



Estas inversiones, según Danilo Moreno, exgerente de Flopec, estaban justificadas. Se las hizo basadas en la Ley de Empresas Públicas, en resoluciones del Directorio y en la planificación estratégica.



Moreno agregó que esto no tiene “nada que ver” con los resultados negativos que se produjeron en el año anterior. Esas cifras, según el exfuncionario, se deben a que en ese año bajó el precio del transporte del petróleo. “De acuerdo con la planificación, en el 2018 teníamos previsto recuperarnos y no había pérdidas”.



Por su parte, la actual administración de Flopec, a cargo de Fernando Larrea, informó que desde enero de este año se han tomado acciones para promover una cultura de transparencia y eficiencia en la firma.



Por ejemplo, se eliminaron todas las cuentas y proyectos en el sector de comunicación y publicidad, que no correspondían a las actividades que ejecuta Flopec. Se renegociaron contratos de arrendamiento de buques, generando un ahorro superior a USD 7 millones. Se dio un giro estratégico para retomar el rol de armador (dueño del buque) y mejorar el balance entre embarcaciones propias y alquiladas, y otras.



Esto, según Flopec, ha permitido reducir los gastos administrativos y operativos a niveles acorde con la industria internacional del transporte marítimo de hidrocarburos.



Aunque el balance hasta julio de este año muestra que los gastos superan a los ingresos. Incluso, en este 2018 se evidencia una reducción de su patrimonio.



La Contraloría efectúa un examen a operaciones financieras de la anterior administración de Flopec. En la lectura del borrador el ente realizó observaciones a la adquisición de lanchas, gastos por residencia, de publicidad y otros.



Esta empresa que opera con 62 barcos, entre propios (seis) y alquilados, es considerada rentable y competitiva, según EMCO. Flopec tiene estándares y normas ISO nacionales e internacionales. Cuenta con 13 alianzas o acuerdos comerciales con los principales actores mundiales del mercado de transporte marítimo de hidrocarburos. Según la entidad, cubre el 75% de las exportaciones de crudo a escala nacional y el 50% de compras de derivados.



Para Fernando Santos, exministro de Energía, este tipo de participación responde a que esta firma “monopolizó” el transporte de crudo en el país. Por eso sugiere privatizar la firma para que compita con otras flotas petroleras.



La matriz de Flopec funciona en Esmeraldas, pero Rendón dijo que el directorio de la firma autorizó su traslado a Quito para ser más eficiente y atender a sus clientes, que están en la capital. En Esmeraldas mantendrá una estación naviera.



Para Fernando Maldonado, dueño del restaurante D’Fernando, esta salida repercutirá en su economía, porque muchos de los trabajadores de esa empresa son sus clientes.



En su caso, cada día llegan 40 empleados, esto representa el 30% de sus ventas diarias, y más cuando hace celebraciones especiales porque se consumen solo platos a la carta.



Manuel Arboleda, socio del restaurante El portón marino, mencionó que la economía de los dueños de negocios no se vería muy afectada, pero sí la sostenibilidad del proyecto porque ninguna institución está en condiciones de dar mantenimiento a esa obra.



Roxana Benítez, exdirectora de la Escuela de Pymes de la Pucese-Esmeraldas, explicó que la salida de Flopec impactará en la economía local. Muchos empleados arriendan departamentos en Tonsupa y realizan algún tipo de gasto en la ciudad. Si ya no están, ese dinero ya no circulará.