Pentágono dice que restos de cohete chino estarían regresando a la Tierra 'fuera de control'; el país asiático niega posibles riesgos 

El Pentágono sigue la pista del cohete chino Larga Marcha-5B Y2 por una posible caída en la Tierra el sábado 8 de mayo del 2021. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Mike Howard, dijo que el Comando Espacial de ese país está rastreando la trayectoria del cohete.

El hecho genera preocupación pues no se conoce el punto exacto de caída de los restos del cohete ya que su retorno "estaría fuera de control", según el Pentágono.



No obstante, para Jonathan McDowell, experto del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, no es necesario angustiarse debido a que es improbable que haya algún daño.



"No creo que la gente deba tomar precauciones. El riesgo de que haya algún daño o de que golpee a alguien es bastante pequeño. No es despreciable, podría suceder, pero el riesgo de que te golpee es increíblemente pequeño. No perdería ni un segundo de sueño por esto como una amenaza personal", dijo McDowell a la cadena CNN.



"Si quiere apostar a dónde aterrizará algo en la Tierra, apueste por el Pacífico, porque el Pacífico es la parte más extensa de la Tierra. Es así de simple", sentenció McDowell.



Por otro lado, analistas espaciales chinos citados por Global Times explican que los escombros de los lanzamientos de cohetes que caen de regreso a la Tierra son comunes en el campo aeroespacial "y la afirmación del Pentágono de que los restos del cohete están volando de regreso fuera de control y pueden causar daños si impactan en áreas habitadas no es más que la exageración occidental de la 'amenaza de China' en el avance de la tecnología espacial".



Song Zhongping, experto aeroespacial y comentarista de televisión, dijo al Global Times este miércoles 5 de mayo del 2021 que es "completamente normal" que los restos de cohetes regresen a la Tierra.



Wang Ya'nan, editor en jefe de la revista Aerospace Knowledge, agregó que las autoridades espaciales de China consideraron cuidadosamente el desarrollo de la caída de escombros de cohetes desde la fase inicial de diseño del cohete hasta la elección del lugar de lanzamiento, la actitud de despegue del cohete y su trayectoria.



"La mayoría de los escombros se quemarán durante el reingreso a la atmósfera de la Tierra, dejando solo una porción muy pequeña que puede caer al suelo, que potencialmente aterrizará en áreas alejadas de las actividades humanas o en el océano", dijo Wang.



Como el vehículo de lanzamiento de China está hecho principalmente de materiales livianos, la mayor parte se quemará fácilmente con el aire denso en la atmósfera después de su reentrada a alta velocidad, explicaron los expertos del espacio.

Song señaló que la red de monitoreo espacial de China también vigilará de cerca las áreas cubiertas por el curso de vuelo del cohete y tomará las medidas necesarias si se produce algún daño a los barcos que pasan.