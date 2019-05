El Pentágono admite que investiga avistamientos de naves extraterrestres

LEA TAMBIÉN

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EE.UU.) admitió que tiene una iniciativa secreta gubernamental llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (Aatip, por sus siglas en inglés) y que aún realiza investigaciones y busca identificar "fenómenos aéreos no identificados", conocidos popularmente como Ovnis (Objeto Volador No Identificado).

Así lo señaló Christopher Sherwood, un portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., en declaraciones exclusivas para The New York Post, publicadas este el 22 de mayo del 2019.



Aunque el Pentágono había asegurado que la iniciativa fue cerrada en 2012, el portavoz Sherwood reconoció que el Departamento aún investiga los avistamientos de naves espaciales extraterrestres.



"El Departamento de Defensa siempre está preocupado por mantener una identificación positiva de todas los aviones que navegan en nuestro entorno operativo, así como la identificación de cualquier capacidad extranjera que pueda ser una amenaza para la seguridad de la patria", afirmó Sherwood.

Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene un programa para investigar Ovnis. Foto: Captura



"El Departamento continuará investigando, a través de procedimientos normales, los informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de los EE.UU., para garantizar la defensa de la patria y la protección contra la sorpresa estratégica de los adversarios de nuestra nación", agregó.



Las declaraciones de Sherwood fueron calificadas como una revelación "bomba" por Nick Pope, exfuncionario de defensa del Reino Unido, quien investigó en secreto los ovnis para el gobierno británico durante la década de 1990.



"Las declaraciones oficiales anteriores fueron ambiguas y dejaron la puerta abierta a la posibilidad de que Aatip simplemente estuviera preocupado por las amenazas de aviación de la próxima generación de aviones, misiles y aviones no tripulados, como afirmaron los escépticos. Esta nueva admisión deja en claro que realmente estudiaron lo que el público llamaría 'Ovnis'", dijo Pope al diario estadounidense.



Pope añadió que el término "fenómenos aéreos no identificados" muestra la influencia británica, porque ese "fue el término que usamos en el Ministerio de Defensa (de Reino Unido) para alejarnos del equipaje de la cultura pop que venía con el término 'Ovni'", dijo para el The New York Post.



Para el activista John Greenewald Jr., cuyo sitio web The Black Vault (La bóbeda Negra) archiva documentos gubernamentales desclasificados sobre informes de ovnis, avistamientos de 'Pie Grande' y otros temas, también se refirió al uso del término "fenómenos aéreos no identificados" por el Pentágono sin precedentes en su franqueza.



"Estoy sorprendido de que lo dijeran de esa manera, y la razón es que aparentemente han trabajado muy duro para no decir eso", señaló.



La Marina de los EE.UU. está creando nuevas pautas para reportar "ovnis" "Así que creo que es una declaración bastante poderosa porque ahora tenemos evidencia real, evidencia oficial, que dice: 'Sí, Aatip se ocupó de los casos de fenómenos aéreos no identificados, videos, fotos, lo que sea", agregó.



Greenewald dijo que en el futuro espera que el Pentágono divulgue más información sobre el programa Aatip, ya sea mediante divulgación voluntaria o mediante solicitudes en virtud de la Ley Federal de Libertad de Información. "Pero al menos estamos un paso más cerca de la verdad", añadió.



La existencia del Aatip se reveló en 2017, junto con un video del Departamento de Defensa de EE.UU. de 33 segundos que muestra un objeto aerotransportado perseguido por dos aviones de la Marina en la costa de San Diego en 2004.



El estado de Nevada alberga la instalación militar de alto secreto conocida como 'Área 51', que durante mucho tiempo se rumorea que es el almacén de una nave alienígena que se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947.