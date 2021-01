El papa critica a los que se van de vacaciones para evitar confinamientos por covid-19

El papa Francisco criticó el domingo, 3 de enero del 2021, a las personas que se han ido al extranjero de vacaciones para escapar de los confinamientos derivados del coronavirus, asegurando que debían ser más conscientes con el sufrimiento de los demás.

Tras su bendición semanal del domingo, Francisco dijo que había leído en los periódicos sobre gente que tomó vuelos para huir de los controles del Gobierno y buscar diversión en otros lugares.



"No pensaban en los que se quedaban en casa, en los problemas económicos de mucha gente que ha sido golpeada duramente por el confinamiento, en los enfermos. (Pensaron) sólo en ir de vacaciones y divertirse", dijo."Esto realmente me entristeció", añadió el sumo pontífice.



La tradicional bendición del Ángelus se da normalmente desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro, pero en esta ocasión fue trasladada al interior para prevenir cualquier reunión de multitudes y limitar la propagación de la covid-19.



"No sabemos qué nos reservará el 2021, pero lo que podemos hacer juntos es esforzarnos más para cuidarnos unos a otros. Existe la tentación de cuidar sólo de nuestros propios intereses", añadió.



Muchos países han impuesto estrictas restricciones para prevenir la propagación del coronavirus, que ha acabado con la vida de unos 1,83 millones de personas en todo el mundo, según el último recuento de Reuters.