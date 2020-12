Pánico por ataque al aeropuerto yemení de Aden que deja 16 fallecidos

Al menos 16 personas fallecieron y medio centenar resultaron heridas a causa de tres explosiones en el aeropuerto de la ciudad de Aden, en el sur del Yemen, que se registraron este miércoles 30 de diciembre del 2020 a la llegada del nuevo Gobierno, en el que participan también los separatistas sureños.

El vicedirector de la oficina del Ministerio de Salud en Aden, Muhammad Rubaid, dijo a la televisión estatal yemení que el saldo de las víctimas asciende a 16 muertos y 50 heridos, mientras que fuentes médicas confirmaron a Efe al menos tres fallecidos.



Las fuertes explosiones tuvieron lugar en la terminal aérea en Aden, en el sur del Yemen, sede temporal del Gobierno reconocido internacionalmente y adonde viajaron los ministros del nuevo Ejecutivo.



Testigos dijeron a Efe que dos estallidos se registraron en la principal terminal y un tercero a la entrada del aeropuerto, en el momento en el que aterrizó el avión con los ministros del nuevo Gobierno formado el 18 de diciembre, que han salido indemnes.

🇾🇪 Explosión en el aeropuerto de Adén a la llegada del nuevo gobierno reconocido de Yemen, tras el acuerdo con el STC separatista sureño para formar un gobierno de unidad. Al menos habría 5 muertos. pic.twitter.com/wRTuQbIKTj — FUCKThĒĒliT3 (@FuckTheElit3) December 30, 2020



Imágenes difundidas por canales de televisión árabes muestran el momento de la explosión, cuando los ministros estaban desembarcando del avión y columnas de humo negro saliendo de la terminal del aeropuerto, además de un gran socavón en el asfalto provocado por una de las explosiones.

Una fuerte explosión y tiroteo dentro del aeropuerto. Durante la llegada del gobierno a Adénpic.twitter.com/t41wMdQJTC — Luis Herrera ✌️ (@luish0926) December 30, 2020



En ese momento había un gran número de periodistas y personal de seguridad en el aeropuerto.



Por su parte, el ministro de Información yemení, Muamar al Eryani, acusó rápidamente a través de la red social Twitter a los rebeldes hutíes, que le disputan el poder al Gobierno reconocido internacionalmente desde finales de 2014 y lo expulsaron de la capital Saná.



Al Eryani también informó de que todos los miembros del gabinete se encuentran bien y que lo sucedido no les impedirá llevar a cabo su "deber nacional", porque su "sangre y alma no es más preciosa que la de los yemeníes".



En su tuit también se refirió a los "mártires y heridos" por las explosiones, sin ofrecer más detalles.



El nuevo Gobierno está formado por 24 ministros, cinco de los cuales pertenecen al Consejo Transitorio Sureño (CTS), que también tiene su sede en la ciudad de Aden, donde sus fuerzas se han enfrentado a las gubernamentales.



El Ejecutivo conjunto se enmarca en el acuerdo de Riad, alcanzado por el Gobierno yemení y los separatistas en noviembre de 2019 en la capital de Arabia Saudí y auspiciado por este país para poner fin al conflicto en el sur, pero que no se aplicó hasta el julio de 2020.



Tanto el Gobierno como los separatistas se oponen a los rebeldes hutíes chiíes, respaldados por Irán.