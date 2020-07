¿Por la pandemia hay descuentos en colegiaturas de universidades particulares?

LEA TAMBIÉN

“Las IES (instituciones de educación superior) no podrán incrementar el valor de las matrículas, aranceles y derechos en todas las carreras y programas durante los periodos académicos del año 2020”. Esto se establece en la reforma a la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de covid- 19.

Además, en la normativa consta que las IES Y se establece que no se podrán cobrar montos adicionales por la demoradeberán implementar mecanismos o facilidades de pago de los valores correspondientes a aranceles, matrículas y derechos. en el pago de estos valores ni por el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje o plataformas digitales o telemáticas.



Las IES, durante el tiempo de vigencia de la presente normativa, podrán extender el plazo establecido para la ejecución de las matrículas ordinarias, extraordinarias y especiales, se lee en el documento del 15 de julio del 2020.



Tras la declaratoria de emergencia por el covid-19, universidades particulares activaron mecanismos de ayuda para sus estudiantes, ya que tanto ellos como sus familias se vieron afectados por la crisis económica.



La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por ejemplo, ofreció una rebaja del 10% sobre los aranceles a todos los estudiantes, “en consideración a la situación económica de sus familias”, recordó el rector de la institución, Fernando Ponce. A esto -señaló- se suman las becas socioeconómicas o pensión diferenciada para todos los estudiantes y las becas académicas de carreras sociales, humanísticas y otras.



Los alumnos de esta IES particular al momento se encuentran de vacaciones y empezarán un nuevo semestre en agosto. Para este rebajaron el 50% del valor en la matrícula ordinaria y un 10% en la extraordinaria.



En la Universidad UTE arrancarán un nuevo período académico en octubre y las matrículas están abiertas. Para este ciclo se aplicará una política de descuento de hasta el 25% del valor de la colegiatura para los estudiantes que empiecen el primer nivel de carrera. El objetivo es fomentar el acceso de nuevos bachilleres a la universidad, dijo Claudia Ballas, coordinadora general académica.



Además -señaló- ofrecerán facilidades de pago, sin intereses, para los estudiantes que no puedan cancelar la totalidad del arancel al inicio del período académico. En este caso el porcentaje de reducción del arancel sería menor.



El artículo 3 de la Ley de Apoyo Humanitario establece que las instituciones del Sistema de Educación Superior otorgarán rebajas de hasta 25% a los representantes de los alumnos, de acuerdo con la justificación que presenten, demostrando haber perdido su empleo o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos. “Estas instituciones no podrán suspender, bajo ninguna forma, el servicio educativo, la asistencia, el registro de asistencia y evaluación a dichos alumnos”, dice la norma, publicada el 22 de junio del 2020 en el Registro Oficial.



Además, la Ley señala que durante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, las IES podrán ampliar el porcentaje de becas a sus estudiantes matriculados regulares, en un 10% adicional de lo ya establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior (10%), en cualquiera de los niveles.



En la Costa, las universidades están por finalizar el primer semestre del 2020. Joaquín Hernández, rector de la Universidad Espíritu Santo (UEES), dijo que también redujeron la matrícula al 50% del valor regular, para apoyar a los alumnos. Y se entregaron créditos para el pago de aranceles, sin intereses, durante todo el período académico.



En esa institución particular de Guayaquil empezarán un nuevo semestre a finales de agosto, dijo Hernández. Para entonces -señaló- se trabaja desde ya en los parámetros de ayudas que se aplicarán. “Lo más importante es la atención personalizada a cada chico y padre con sus problemas”.