Listas de espera para pacientes con covid-19, en Hospital Quito Sur, del IESS

En el Hospital Quito Sur, del Seguro Social, ya no hay espacio para recibir a más pacientes. Personal sanitario busca opciones para acomodar a quienes llegan con síntomas respiratorios, que pudieran ser covid-19, al área de emergencia. En ese lugar, unos esperan en sillas y otros acostados en el suelo sobre unas finas colchonetas; ellos están conectados a tanques de oxígeno, se aclaró desde la casa de salud.

Ese centro fue declarado centinela o de atención prioritaria para contagiados con coronavirus en marzo del 2020, hace un año. Desde entonces no se ha vivido una saturación o colapso de los servicios hospitalarios, similar a lo que se ha visto en las últimas semanas, explica Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología.



"Estamos en un punto muy crítico. Tenemos una tendencia al alta y vivimos un pico. Nuestra área de emergencia se encuentra saturada y los pacientes esperan una cama en la sección de hospitalización, ya no solo en la unidad de cuidados intensivos (UCI), como se reportaba meses atrás”.



Hasta este lunes 29 de marzo del 2021, en este sanatorio del sur de la urbe se ha atendido a 81 300 ciudadanos con sintomatología respiratoria. Además, hay 427 personas con covid-19 hospitalizadas, incluyendo los 34 que esperan una cama.



En UCI, en cambio, hay 49 contagiados en condición grave. Mientras que siete están en el área de emergencia. Allí la lista de espera llegó a 61 personas; ellos aguardan en la unidad de cuidados intermedios.



Semanas atrás, en la casa de salud se recibían cerca de 200 pacientes diarios. Sin embargo, “en los últimos días hemos recibido entre 220 y 240 personas diarias. La sala de emergencia está saturada”, reiteró Mora.



Por ello, informó el Quito Sur, su capacidad hospitalaria está al 145%.



La casa de salud ha habilitado otras áreas para albergar a más infectados. Por ejemplo, desde la semana anterior se cuenta con 12 sitios más en cuidados paliativos; y ocho adicionales, con ventilación mecánica invasiva y no invasiva, en la UCI.



Quito es la ciudad con más contagios registrados. Hasta ayer, domingo 28 de marzo del 2021, hubo 104 399 casos de covid-19, es decir, 277 más de lo reportado el sábado con 104 122. El total nacional fue de 322 699 positivos, según el Ministerio de Salud Pública (MSP).



¿Cómo puede prevenir la ciudadanía?



Esteban Ortiz, salubrista de la Universidad De las Américas (UDLA), señaló que se debe apostar por el "confinamiento absoluto".



"Deje de reunirse, cancele todos los eventos sociales, reuniones, matrimonios, cumpleaños, parrilladas. El virus entra por su casa. Si tiene que salir a un centro comercial, usualmente no se contagia porque va con su mascarilla. Si va a un restaurante, el techo es alto, hay una buena ventilación y las mesas están separadas, seguramente no se va a contagiar. Se infecta cuando mete a alguien en su vehículo o mete alguien en su casa o se quita la mascarilla y pasa mucho tiempo cerca de alguien que no sabemos si tiene o no covid-19".

Por ello, si presenta síntomas como tos, fiebre, dolor muscular, de garganta o de cabeza, congestión nasal, etc. debe hacerse la prueba. De lo contrario permanezca en confinamiento mínimo siete días. "La ciudadanía debe ser corresponsable para salir de la crisis sanitaria".