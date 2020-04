Pacientes con cáncer que viven en otras provincias, albergados en Quito por la cuarentena

LEA TAMBIÉN

María, nombre protegido, llegó el pasado lunes 16 de marzo del 2020 desde Ambato a Quito para continuar con el tratamiento de su hija. La joven tiene leucemia, un tipo de cáncer que afecta a los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea. Luego de casi 30 días no han logrado retornar a su tierra, debido al aislamiento social implementado por la enfermedad respiratoria covid-19. Hasta este 15 de abril se reportan 7 858 diagnósticos positivos y 388 fallecidos con prueba y 582 probables.

Su nuevo hogar es Asonic, una asociación de padres e hijos que luchan contra el cáncer. Aquí se ofrece albergue, principalmente, para aquellas personas que llegan a la capital desde cualquier provincia del país.

María y su hija, por ejemplo, vienen el 17 de cada mes para cumplir con el tratamiento de la joven de 18 años; entre otros recibe quimioterapia y chequeos médicos para superar la enfermedad. Generalmente se queda de ocho a 15 días. Pero en esta oportunidad no lo lograron.



La mujer relata que en esta casa de acogida están bien, pero necesita dinero para comprar los fármacos. “Me entregan el bono Joaquín Gallegos Lara, pero no traje la tarjeta por lo que no tengo plata para adquirir las medicinas”.

Actualmente hay 10 niños y adolescentes con sus padres que están pasando la cuarentena. Ellos reciben alimentos que se obtienen de las “donaciones de personas solidarias”. Lo explica Lorena Figueroa, representante de la agrupación.

Generalmente -dice- organizan eventos para recolectar fondos y mantener a las personas que llegan al albergue; sin embargo, hoy la situación es compleja por el aislamiento. “Se requiere alimentos como frutas, legumbres, verduras y proteínas para la estancia de los padres y de los chicos”. Adicionalmente, se necesita ropa o mascarillas.

Figueroa además considera que las autoridades deberían brindarles ayuda a los familiares de los chicos con estas patologías; más en estas temporadas difíciles. “Deberían darles bonos para solventar esta situación”.



Si está interesado en ayudar o entregar donaciones puede llamar al teléfono 09 84 65 30 14.



Fundación Jóvenes contra el Cáncer ha apoyado con kits alimenticios y aparatos tecnológicos para que puedan comunicarse con sus familias en otras provincias.