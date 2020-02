Otto Sonnenholzner dice que este 2020 no se focalizará el diesel

LEA TAMBIÉN

El subsidio para el diésel no será focalizado este año. Así lo afirmó el vicepresidente Otto Sonnenholzner la mañana de este 12 de febrero del 2020, durante una entrevista radial en Quito.

“Entiendo que este año la decisión del presidente (Lenín Moreno) ha sido clara, no se va a tocar el diésel”, indicó. Pero explicó que el Gobierno continúa trabajando en la focalización de la gasolina extra y se tomará el tiempo que sea necesario. Sin embargo, no citó fechas precisas de cuándo se aplicará.



El vicepresidente reconoció que tienen problemas en el acceso a la información. Por ejemplo, dijo que al Gobierno le interesa conocer con nombres y apellidos quiénes reciben los subsidios, pues sus estimaciones son que el 70% de los recursos llegan a personas que no lo necesitan.

Dentro de los datos que ya manejan, dijo, las provincias fronterizas tienen más del doble del consumo per cápita de combustible respecto a las otras.



“Las decisiones en las medidas tienen impactos, esos impactos hay que medirlos”, puntualizó. También acotó que el combustible que sale de contrabando se usa para producción de droga y el narcotráfico, en la frontera norte.



Sonnenholzner criticó que en la más reciente reunión para discutir este tema no haya participado la Conaie. “Ellos quieren ser protagonistas, no les importa de qué, si es del caos, del desorden… pero protagonistas, ellos están buscando protagonismo con claros fines proselitistas, no están pensando en el país”.

Acuerdo comercial con Estados Unidos



El vicepresidente cree que Ecuador está en camino hacia lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. Sin embargo, cree que “no está tan cerca esa posibilidad”.



Así lo afirmó la mañana de este miércoles 12 de febrero del 2020 durante otra entrevista radial, en Quito. Refirió que para llegar a un acuerdo comercial se debe seguir un proceso, pero que ya se está hablando.



“Estamos en camino hacia allá con las mesas de inversión en comercio”, dijo. Esto en referencia a la visita del presidente Lenín Moreno a Estados Unidos. La agenda aborda temáticas de comercio, economía, seguridad y educación.

Según Sonnenholzner, son pocos los países que han logrado hablar de comercio con el país norteamericano: México, Canadá y China. “A ellos se suma Ecuador”.



El segundo mandatario recordó que EE.UU. sigue siendo el primer socio comercial del país. Sobre el acuerdo, afirmó que siempre ha estado satanizado por dogmas e ideologías, pero que se deben superar aún sensibilidades.

“Hay sensibilidades, sobre todo en los sectores económicos que tienen preocupaciones evidentes y claras y estamos abordando esas sensibilidades para que, si se llegase a firmar un acuerdo con Estados Unidos, se diera sin perjudicar a los productores ecuatorianos”.