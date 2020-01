La OTAN pide a Irán abstenerse de llevar a cabo provocaciones y violencia

LEA TAMBIÉN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió este lunes 6 de enero del 2020 a Irán que se abstenga de provocaciones o acciones violentas porque un nuevo conflicto "no interesaría a nadie", tras el ataque estadounidense que mató al general iraní Qasem Soleimani en Iraq.

Precisó que las actividades de entrenamiento de la Alianza en Iraq se reanudarán "cuando la situación lo permita", tras una reunión extraordinaria de los embajadores de la Alianza celebrada este lunes en Bruselas ante la escalada de la tensión entre Teherán y Washington.



"En nuestra reunión hoy, los aliados pidieron moderación y desescalada. Un nuevo conflicto no interesaría a nadie. Así que Irán debe abstenerse de cometer más violencia y provocaciones", declaró el político noruego en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de decisión de la OTAN, a nivel de embajadores.



Tras la muerte de Soleimani, la Alianza decidió el sábado suspender "de forma temporal" sus actividades de entrenamiento del ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes y Stoltenberg recalcó que se reanudarán cuando sea "posible".



"Hemos suspendido la misión de entrenamiento ahora por la situación de seguridad en el terreno, pero estamos preparados para reanudar el entrenamiento cuando la situación (...) haga eso posible", señaló.



Añadió que la misión de formación de la OTAN en Iraq se puso en marcha por invitación del país árabe y que la Alianza está "en contacto cercano" con las autoridades y el Gobierno iraquíes.



Sin embargo, preguntado por si el personal de la OTAN en Iraq deberá marcharse después de que el Parlamento de ese país aprobara el domingo una moción en la que solicita al Gobierno que "trabaje para acabar con la presencia de cualquier fuerza extranjera en el país", Stoltenberg prefirió no especular.



"No especularé más que decir que seguiremos trabajando de forma estrecha, teniendo un diálogo cercano con el Gobierno iraquí", comentó.



Interrogado por la posibilidad de que las represalias de Irán contra Estados Unidos por la muerte de Soleimani lleven a Washington a activar el artículo 5 de la OTAN sobre defensa colectiva, según el cual un ataque contra un miembro es un ataque contra toda la Alianza, Stoltenberg tampoco quiso especular.



"Lo importante ahora es intentar realmente desescalar y evitar más crecimiento de las tensiones en la región, y creo que si empiezo a especular sobre cómo reaccionaremos, no ayudaré a desescalar. De hecho, haría lo contrario", apuntó.

También recalcó que la operación para matar a Soleimani la tomó Estados Unidos y no la OTAN o la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico.



"Pero todos los aliados están preocupados por las actividades desestabilizadoras de Irán en la región", agregó, y aseguró que Estados Unidos ha informado a los aliados sobre la "razón fundamental" para matar a Soleimani.



El ex primer ministro noruego también destacó que todos los miembros de la organización han criticado con anterioridad "el apoyo de Irán a diferentes grupos terroristas".



"Y, por supuesto, todos los aliados están de acuerdo en que Irán nunca debería ser capaz de desarrollar armas nucleares", constató, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, escribiera en Twitter que Teherán "nunca tendrá un arma nuclear".

Stoltenberg también recordó que los aliados han expresado "una y otra vez" su "preocupación sobre el programa de misiles de Irán".