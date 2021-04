La OPS critica el acaparamiento de vacunas de la covid-19 de países ricos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lamentó este miércoles 21 de abril del 2021 que países ricos están acaparando las vacunas contra la covid-19 y llamó a los Gobiernos latinoamericanos a "presionar por una acceso equitativo".

El subdirector del organismo, Jarbas Barbosa, que fue invitado a intervenir en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), afirmó que no es posible que países ricos estén adquiriendo vacunas para "cinco" veces su población mientras Latinoamérica enfrenta un lento proceso de vacunación.



Subrayó que el mecanismo Covax, puesto en marcha la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE para garantizar le acceso a los sueros de los países más desfavorecidos, compite con países ricos que tienen la oportunidad de comprar pagando por adelantado las existencias de vacunas a las farmacéuticas.



"Es una situación muy difícil, que va a persistir", indicó.

Según Barbosa, la discrepancia es de 163 veces más el número de vacunas recibidas por cada 100 personas entre países de altos ingresos frente a los de más bajos, y que esta situación es en gran parte solo con la primera dosis de la vacuna.



Precisó que las naciones de altos ingresos reciben el 48,7 % de las vacunas, las de ingresos medianos, el 34,3 %, las que están en la categoría de bajos medios, el 16,6 %, y los bajos, solo el 0,2 %.

Detalló que la meta de Covax es el envío global de por los menos 2.000 millones de vacunas antes de fin de año.



Estas vacunas, dijo, son para países que las han solicitado, que en el caso de Latinoamérica son 36 naciones, y su asignación es aprobada por un comité independiente.



A través de ese mecanismo se han enviado este año más de 2,1 millones de vacunas hasta ayer martes.



Según el experto, esta primera etapa es solo para "salvar vidas" entre los mayores de edad y aquellos que son vulnerables, "no para interrumpir la propagación".



Barbosa señaló que países como Cuba no la han solicitado, porque quieren usar su propia vacuna, y que actualmente "trabajan" con Venezuela para este suministro.



El experto, sin embargo, señaló que no cree que la vacunación vaya a interrumpir la propagación del virus en el corto plazo.



Subrayó que se ha hablado de vacunar un 70 % a 80 % de la población para frenar la pandemia, pero preciso que se trata de "un desafío" porque aún no hay vacunas para adolescentes ni niños y además está la incógnita de las nuevas variantes.



Se mostró además alarmado por el crecimiento de casos entre jóvenes y espera que no se confirme que las nuevas variantes estén afectando más a esas población.

Barbosa manifestó que lo único efectivo y probado hasta ahora son las medidas de prevención de lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social, incluso efectivas para las nuevas variantes.



El subdirector de la OPS detalló que las Américas lideran con cerca de 60 millones confirmados de la covid-19, seguidos por Europa, con cerca de 50 millones y el sureste asiático, con más de 18 millones.