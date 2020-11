136 operativos para rescatar personas extraviadas en montañas se han realizado en este 2020 en Ecuador

Seis personas han perdido la vida al extraviarse en montañas, lagos y ríos de la provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador, entre el 1 de enero y 9 de noviembre del 2020. Durante ese período también fueron rescatados ilesos 37 ciudadanos, en 16 operativos en que participó el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), de la Policía Nacional.

El desconocimiento del terreno, la falta de planificación de las excursiones, el mal estado físico de los aventureros y falta de señalética son las principales causas para que las personas sufran percances en escenarios naturales. Así explica Henry Ochoa, coordinador nacional de Atención Prehospitalaria de la Cruz Roja Ecuatoriana.



El último incidente ocurrió el domingo 8 de noviembre. Unas 16 personas, entre ellos tres niños, que subieron al volcán Imbabura en la mañana no retornaban hasta las 19:30. Es por ello que se alertó al ECU 911. Socorristas del GOE, Bomberos de Ibarra y Cruz Roja de Imbabura iniciaron la búsqueda y localizaron a los desaparecidos. A las 04:20 del lunes 9 de noviembre descendieron hasta Ibarra los 16 extraviados y los socorristas. Los aventureros estaban bien de salud, aunque tenían agotamiento físico y afectaciones por el frío.



David Enríquez, jefe del GOE, en Imbabura, está preocupado porque ese grupo ascendió a la montaña en compañía de dos supuestos guías que los abandonaron. El caso está en investigación. Es por ello que sugiere a los excursionistas que contraten los servicios de guías certificados, que trabajen con operadoras de turismo.



Este incidente no terminó en tragedia, como sucedió en el volcán Cotacachi, el 19 de septiembre pasado. Esa vez dos personas fallecieron al ser impactadas por rocas, cuando realizaban el ascenso al volcán. Personal del GOE y del Cuerpo de Bomberos recuperaron los cuerpos sin vida y rescataron a otros cinco ciudadanos que eran parte del mismo grupo.



A causa de la pandemia por el covid-19, cada vez es mayor el número de personas que buscan tener contacto con la naturaleza. Esto sucede los fines de semana y feriados cuando hay más reportes de personas extraviadas, explica Fabián Solano, experto en búsqueda y rescate del GOE. Recuerda que en el asueto de octubre pasado se reportó personas extraviadas en el cerro Corazón, Atacazo y Pasochoa, cerca de Quito.



Los casos de personas extraviadas se informan al ECU 911, quien coordina con las instituciones que tienen personal especializado más cerca al lugar de la emergencia. La Cruz Roja, por ejemplo, cuenta con socorristas expertos en montaña en Chimborazo e Imbabura. El GOE tiene 450 miembros preparados de rescate y montaña, que operan en 14 provincias del país. La tarea también está a cargo de los bomberos de los diferentes cantones.



Entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de este año, el ECU 911 coordinó 136 operaciones a escala nacional para la búsqueda y rescate de personas extraviadas. El 2019 fueron 166. Las provincias con mayores casos son Pichincha, con 34, Santo Domingo (18), Azuay (17) e Imbabura (14).



Con el objetivo de reducir las cifras de personas extraviadas, heridas o fallecidas mientras practican senderismo, el GOE presentará este viernes 13 de noviembre en Imbabura el proyecto Sendero Seguro. Se trata de una iniciativa que incluirá el mejoramiento de la señalética en el volcán Imbabura, capacitación de los ciudadanos en técnicas de orientación usando celulares, primeros auxilios y métodos defensivos en caso de intentos de robo.



El proyecto Sendero Seguro se aplica en la ruta entre el Guagua Pichincha, Rucu Pichincha, Padre Encantado y Cerro Ladrillos, en Quito, desde el 2018. Según Solano, desde ese año no hay muertes en ese trayecto.



En esa localidad el proyecto utiliza una aplicación móvil, que se descarga en los teléfonos. Y en caso de un incidente hay que aplastar un botón por tres segundos, que lanza una alerta al ECU 911, señalando las coordenadas de una persona extraviada.



Sendero Seguro se intentaba replicar en otras localidades, como el volcán Chiles, en Carchi; Mojanda, en Imbabura; y las lagunas de Ozogoche, en Chimborazo, en donde hay incidentes recurrentes de ciudadanos extraviados. Pero, por falta de recursos el proyecto avanza por partes.



Según Santiago Haro, de la Cruz Roja de Imbabura, en esta provincia los sitios más concurridos son los volcanes Imbabura y Cotacachi, los cerros Cubilche, Cunrro y el Fuya Fuya y las lagunas de Mojanda, en Otavalo, y Puruhanta, en Pimampiro. Recuerda que en esta última desaparecieron, en diciembre del 2 010, cinco excursionistas. Unos 60 comuneros y 30 socorristas de varias instituciones, incluido buzos, los buscaron durante una semana por aire, tierra y agua, pero no los encontraron.





Los perdidos en Cotopaxi y Tungurahua



Los operadores del ECU-911 Ambato coordinaron 14 llamadas de emergencias de personas que se perdieron en áreas protegidas, ubicadas en las provincias de Cotopaxi y de Tungurahua, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre del 2020.



La última alerta fue de un grupo de 23 montañistas que quedaron atrapados en el sector La Cruz del Alemán, en el volcán Tungurahua. El hecho se registró el domingo 8 de noviembre.



El personal de alta montaña del Cuerpo de Bomberos de Baños, la Policía Nacional y guías de la localidad rescataron a los montañistas. Los turistas registraron heridas provocadas por la caída de piedras y la irritación de los ojos producto de la tierra que se levantó con el viento en la zona.



Cristina Montero, coordinadora del ECU-911 Ambato, explicó que en este caso no se activó un Puesto de Mando Unificado, porque el rescate se realizó en menos de seis horas. Al pasar este tiempo y al sobrepasar las capacidades logísticas de los rescatistas se solicita ayuda a los soldados de unidades tácticas, los helicópteros del Ejército y Policía Nacional. Las aeronaves sobrevuelan las posibles zonas donde se encuentren los extraviados. “Hasta el momento se han tenido 10 alertas de personas extraviadas en el Parque Nacional Llanganates, Sangay (zona volcán Tungurahua) y otras cumbres”, dijo Montero.



En Cotopaxi, los funcionarios de la central de emergencia informaron que se presentaron seis alertas en el Parque Nacional Cotopaxi, Llanganates y la Reserva Ecológica los Ilinizas.



Héctor Pilataxi, bombero de Latacunga, contó que las personas se pierden al no caminar por los chaquiñanes señalizados y por buscar otros caminos para llegar al mismo destino. Otra de las razones es que los turistas que ascienden e intentan hacer cumbre en el volcán Cotopaxi no lo hacen con guías especializados.



Detalló que en los Illinizas hay alertas en el sector de las termas de Cunuyacu. Los visitantes intentan ingresar por los sectores de Pastacolle o Romerillos. “Ellos se desvían del camino o de los guías. Cuando les encontramos están con síntomas de deshidratación e hipotermia”.