Operativos preventivos de movilidad por el feriado comenzaron desde las 05:00 de este jueves 1 de abril

Desde las 05:00 de este jueves 1 de abril del 2021, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) comenzó a realizar los controles de movilidad por el feriado de Semana Santa. Cuatro operativos simultáneos se desplegaron en diferentes puntos de Quito.

1 254 funcionarios de esa entidad vigilarán el cumplimiento de las disposiciones. La circulación vehicular se sigue manteniendo en la capital en el marco del plan ‘Hoy no Circula’, pero modificado. La medida se implementó por medio de la resolución A14, que extendió el horario de la restricción.



Hasta el martes 30 de marzo del 2021, la restricción por placas estaba establecida entre las 06:00 y las 20:00, pero desde el miércoles 31 de marzo es entre las 06:00 y las 22:00. La medida se aplicará hasta el 31 de mayo del 2021.



Entre las 06:00 y las 22:00 podrán circular en Quito las placas establecidas en el ‘Hoy No Circula’. Es decir, este jueves 1 de abril del 2021 pueden transitar los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que la circulación está prohibida para los carros con identificaciones terminadas en 6, 7, 8 y 9.



Es decir, la restricción de cuatro placas al día no cambió con la resolución A14, lo que se modificó fueron los horarios.



Andrés Borja, asesor legal de la AMT, indicó que hasta el mediodía de hoy se realizarán operativos preventivos y luego se comenzará a sancionar a quienes no respeten las disposiciones. “Primero informaremos cómo funcionan las nuevas restricciones ya que hay desconocimiento y desinformación entre la ciudadanía”.



Uno de los operativos de esta mañana se efectuó en la tribuna de la avenida De los Shyris. Estaba previsto que se distribuyeran en otros sectores -acotó el funcionario- como la Simón Bolívar, a la altura de La Forestal, el coliseo General Rumiñahui en La Vicentina, la Mariscal Sucre más arriba de los túneles de San Juan, la Prensa y Florida, entre otras.



Los uniformados permanecen una hora como máximo en un punto y luego se movilizaron a otros sectores de forma aleatoria. “En este feriado le pondremos énfasis a controlar los aforos en los buses, también que los conductores tengan la documentación de sus carros en regla”.



En las avenidas Simón Bolívar, Pedro Vicente Maldonado, Panamericana Norte, Interoceánica, Ruta Viva, Mariscal Sucre y en la autopista Rumiñahui, los servidores de la AMT revisarán el estado de neumáticos, vidrios polarizados, vehículos sin placas, transporte informal, estado de embriaguez y exceso de velocidad.



En las terminales terrestres interprovinciales y microrregionales, los agentes y fiscalizadores inspeccionarán las unidades de transporte. También se realizarán controles de desinfección de vehículos, pruebas de alcotest a los conductores, etc.



De otro lado, el Sistema de Transporte Municipal, con sus corredores Trolebús y Ecovía, operará con normalidad y ofrecerá su servicio a la ciudadanía durante el feriado con el siguiente horario de operación:



Troncales Ecovía y Trolebús:



• Viernes 2 y sábado 3 de abril: de 06:00 a 20:00.

• Domingo 4 de abril: de 06:00 a 19:00.



Alimentadores:



• Viernes 2 y sábado 3 de abril: de 06:00 a 21:00.

• Domingo 4 de abril: de 06:00 a 20:00.



La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq) operará con 127 unidades durante el feriado. En caso de que exista un incremento de usuarios se colocarán más unidades de reserva en la operación.



Las autoridades recomendaron a los usuarios que cumplan las siguientes normas de bioseguridad:



• Uso obligatorio y permanente de mascarilla.

• Mantener distanciamiento en embarque y desembarque.

• Respetar los aforos permitidos.

• Abrir las ventanas de las unidades durante los viajes.

• Viajar en silencio.