Agentes de tránsito realizan operativos para verificar el cumplimiento del Hoy no circula

Cuatro operativos simultáneos de movilidad despliega la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desde las 06:00 de este miércoles 17 de febrero del 2021 en diferentes puntos de Quito. El objetivo es verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones que rigen con el plan Hoy no circula.

Este prohíbe la circulación de los vehículos según el último dígito de la placa y en los días laborables. Estará vigente hasta el 31 de marzo del 2021 y luego se realizará una evaluación de sus resultados, indicó Andrés Borja, asesor jurídico de la AMT.



La resolución emitida por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito establece que, de 06:00 a 20:00, los vehículos y motocicletas tendrán prohibición de circulación de acuerdo con el siguiente esquema: Lunes y viernes no podrán circular los vehículos cuya placa termine en 0 y 1; el lunes y martes 2 y 3; el martes y miércoles las placas terminadas en 4 y 5; el miércoles y el jueves, 6 y 7; el jueves y viernes, 8 y 9.

Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula



Eso implica que habrá dos días a la semana en que cada vehículo no podrá circular, cuando antes eran tres días de prohibición. El sábado y domingo hay libre circulación. Asimismo, todos los vehículos podrán circular libremente desde las 20:00 hasta las 05:59, entre semana.



Borja indicó que hoy se realizan operativos informativos y desde mañana se comenzará a sancionar a quienes incumplan las disposiciones. “Liberamos la circulación los sábados porque es un día importante para el sector turístico, restaurantes. Al restringir ese día se producían afectaciones”.



Otro de los objetivos de la medida es frenar los contagios de covid-19 que hasta el 16 de febrero sumaron 86 763 en el Distrito Metropolitano.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad de la Alcaldía, indicó que los salvoconductos se emitirán para personas naturales, quienes deben realizar nuevamente el trámite porque se ha detectado que se hacía mal uso de ese documento o tenían varios con un mismo RUC. Ahora se entregarán máximo dos por cada persona natural.



Explicó que el transporte comercial está exento de la restricción vehicular. Dentro de este grupo se encuentra el comercial de carga pesada, mixta, liviana, taxis, transporte turístico e institucional.



La medida no aplica para el sector productivo, área industrial, turística, de construcción, agropecuaria, exportación de flores y todas sus cadenas conexas, para esto solo tendrán que presentar sus credenciales o el RUC de la compañía.



También están exentas las personas con discapacidad, adultos mayores o quienes tienen enfermedades catastróficas justificadas. Se redujo el perímetro de aplicación del Hoy no Circula, pues antes era para todo el Distrito Metropolitano y ahora funciona solo para la zona urbana. “En Tumbaco y en todas las parroquias rurales no se aplica”, informó Abad.

Los carros que cuenten con una cita para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) podrán circular el día agendado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), presentando el comprobante de pago y la cita impresa.