Operativo militar contra las FARC termina con nueve muertos

El gobierno de Colombia anunció este viernes 30 de agosto de 2019 la muerte de nueve guerrilleros que se marginaron del pacto de paz, al día siguiente de ordenar una ofensiva contra el levantamiento armado de un grupo de excomandantes de las FARC.



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó por Twitter que los nueve rebeldes pertenecían a las disidencias de la guerrilla disuelta y fueron abatidos en zona rural de San Vicente del Caguán, antiguo bastión de esa guerrilla en el sur de Colombia, informó este viernes 30 de agosto de 2019 el Ministerio de Defensa. “Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos”, tuiteó el funcionario.



Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos. En operación de @FuerzasMilCo , #CCOES afectó 9 integrantes de GAO-r 7 en zona rural de San Vicente del Caguán, #Caquetá.



No nos van a atemorizar.

#ColombiaVaADerrotarElTerrorismo — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) August 30, 2019



Entre los muertos en la operación, que incluyó un bombardeo y un desembarco aéreo, está uno de los cabecillas de ese grupo de disidentes identificados con el alias de 'Gildardo Cucho', afirmó por su parte el presidente colombiano, Iván Duque, en un acto en la ciudad de Sincelejo.



“Autoricé (...) adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las FARC, y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden desafiar a Colombia”, indicó.



Duque agregó que el golpe militar es un “mensaje clarito” a los líderes de la antigua guerrilla que la víspera anunciaron su regreso a las armas, alegando “la traición” de los acuerdos de paz suscritos en 2016 que condujeron al desarme del grueso de las FARC y su ingreso a la política como partido.



Gildardo Cucho era “un criminal dedicado al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales y que pretendía hacer parte de esa estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es”, dijo el mandatario.



Se estima que cerca de 1 800 personas forman parte de los 24 grupos de disidentes de las FARC que no se unieron al proceso de paz y que están dedicados al narcotráfico y la minería ilegal, si bien hasta el momento no están relacionados con el grupo de exlíderes que encabeza alias 'Iván Márquez', que el pasado jueves 29 de agosto de 2019 anunció que vuelven a las armas.