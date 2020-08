¿Qué opciones tienen las madres contagiadas con covid-19 para amamantar a sus bebés, de forma segura?

LEA TAMBIÉN

Si una madre se contagió con la nueva cepa de coronavirus no debería suspender la lactancia de su bebé, ya que, la leche protege y nutre adecuadamente al infante, durante los seis primeros meses de vida. Para ello debe cumplir con al menos tres medidas de bioseguridad para evitar una transmisión del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19. Esta ya ha dejado 18,4 millones de casos en el mundo; solo en Ecuador hay 87 963 positivos.

El pediatra Patricio Quiroga, del Hospital Metropolitano de Quito, y la ginecóloga-obstetra Patricia Daza, de la Clínica Santa Lucía, hicieron recomendaciones sobre el amamantamiento en épocas de pandemia y rompieron algunos mitos sobre una posible transmisión vertical de madre a hijo. Esto se da en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia que se conmemora hasta el viernes 7 de agosto del 2020.



¿El covid-19 se puede contagiar por medio de la leche materna?



En el mundo no se ha logrado comprobar que existe una infección de coronavirus, a través de la leche materna o debido al amamantamiento. En Estados Unidos -indica el pediatra Quiroga- se realizaron pruebas a los hijos de madres positivas para la nueva cepa; ninguno de ellos se contagió. ¿La razón? Durante esa etapa, ellas siguieron protolocos de protección avalados por las autoridades sanitarias mundiales.



¿Qué medidas de bioseguridad se deben adoptar si se decide mantener la lactancia?



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cubrebocas o mascarilla puede limitar la propagación de virus, como el SARS-CoV-2, que se transmite de persona a persona por medio de gotículas expulsadas cuando alguien tose, estornuda o habla. También sirve para la protección de los individuos sanos. Es por ello que se aconseja el uso este tipo de insumos en el momento de la alimentación del bebé. “Hemos tenido mamás que incluso han usado doble tapabocas con el objetivo de no suspender la lactancia”, dice el especialista en niños.



La segunda medida de bioseguridad es la higiene de manos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad (CDC) de los Estados Unidos recomiendan el lavado de manos constante con agua y jabón por al menos 20 segundos antes.



La tercera es el distanciamiento. Durante la enfermedad debe permanecer en un cuarto diferente, es decir, debe estar aislada. El contacto solo debe darse en el momento de la alimentación.

¿Qué pasa si una mujer decide no amamantar a su hijo directamente?



La madre con covid-19 puede extraerse la leche y refrigerarla para que la persona a cargo del cuidado del bebé le suministre con un biberón, señala la ginecóloga Daza. Esto se da fundamentalmente en contagiadas con síntomas más intensos, como tos fuerte. “El virus -reiteró- no está dentro de la leche, por lo que sacarse y almacenarla es otra opción válida”.



Durante este proceso debe usar un equipo de extracción propio, es decir, no puede compartirlo con nadie más. También debe usar mascarilla y lavarse constantemente las manos, antes de tocar cualquier implemento, como el biberón, según consejos del CDC.



Daza también alerta que si ella ha recibido medicamentos muy fuertes para combatir los síntomas del covid-19, el médico debe evaluar si el pequeño puede o no continuar con la lactancia. “Si a la mujer le colocaron antivirales, por ejemplo, se debería suspender el amamantamiento para proteger al niño”.



Pero, si la infectada solo tomó fármacos para bajar la fiebre se puede seguir con la misma.

¿El hijo de una madre contagiada debe hacerse la prueba PCR?



Quiroga señala que sí. El test PCR -único avalado para confirmar o descartar el SARS-CoV-2- debe realizarse a las 72 horas de vida. Luego se repite el examen, la semana siguiente, con el objetivo de monitorear y dar seguimiento al infante.



¿Existe o no la transmisión vertical por covid-19?



Cuando un virus atraviesa la placenta y contagia al bebé se habla de una transmisión vertical, es decir, que desde el útero ya está infectado. “Estos casos son muy limitados; aún no hay experiencias comprobadas sobre el tema”, dicen los expertos.



¿Cómo debe ser la alimentación de la mujer que está en etapa de lactancia?



Los alimentos ricos en omega 3 y vitaminas como A, D y B son indispensables para la dieta de una embarazada. Estos ayudarán a mejorar la condición de vida del bebé, desde el vientre. “Con ellos se promueve el desarrollo de su sistema inmunológico y previene males como el asma”, señala el experto en nutrición, Juan Mauricio Ortega.