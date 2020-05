6 condiciones y 3 preguntas plantea la OMS para que gobiernos levanten el confinamiento ante el covid-19

LEA TAMBIÉN

Distintos países de Europa y Latinoamérica han aplicado medidas para salir paulatinamente del confinamiento impuesto ante la pandemia del covid-19, que hasta el 13 de mayo del 2020 ha causado más de de 292 000 muertes en todo el mundo.

En España, uno de los países más impactados por el nuevo coronavirus con cerca de 27 000 fallecidos, desde el 11 de mayo se aplicó el proceso de desconfinamiento que permite a más de la mitad de la población moverse en su provincia.



En Francia una parte de los niños pudieron volver a clase y algunas playas podrán abrir el próximo fin de semana para pasear o hacer deporte.



Las autoridades de Ecuador anunciaron el cambio de etapa del aislamiento hacia el distanciamiento social desde el 11 de mayo. El país andino, uno de los más afectados por el coronavirus en América Latina y que hasta el 13 de mayo registraba 3 224 muertes, ha dispuesto reanudar actividades, según el semáforo epidemiológico.



México, en cambio, reabrirá la industria automotriz, minería y construcción a partir del 18 de mayo.



Frente a este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los gobiernos a ejercer “vigilancia extrema” en este nuevo periodo de desconfinamiento y además planteó tres preguntas a las regiones que avanzan en esta etapa: ¿la epidemia está bajo control?, ¿el sistema sanitario puede hacer frente a un resurgimiento de los casos una vez se relajen las medidas? y ¿los sistemas de vigilancia son capaces de detectar y gestionar los casos de contagio y sus contactos?



"Estas preguntas pueden determinar si se puede relajar, o no el confinamiento", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa el 11 de mayo y agregó que, aunque las respuestas sean afirmativas, los planes de desescalada son "difíciles y complejos".



La Organización, que gestiona políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, también plantea seis condiciones para salir del confinamiento:



1.Controlar la transmisión del virus;

2.Garantizar la disponibilidad de salud pública y cuidados;

3.Minimizar el riesgo en entornos expuestos, como establecimientos sanitarios permanentes;

4. Poner en marcha medidas de prevención en el trabajo, en las escuelas y otros lugares de alta frecuentación;

5. Controlar el riego de casos importados y responsabilizar a la población.

6. Apelar a la responsabilidad de la población.



Sobre la reapertura de centros educativos, Tedros aconsejó a los países que analizan esta posibilidad que, antes de hacerlo, reflexionen sobre la epidemiología de la zona en la que se encuentran los planteles; las capacidades de mantener las medidas de higiene en estos entornos escolares; y se tenga en cuenta que todavía no se sabe con exactitud la transmisión y la gravedad de la enfermedad en los niños, según publica la agencia Europa Press.



El titular de la OMS también habló sobre los lugares de trabajo de la población. El funcionario destacó la importancia de que se realice una evaluación de los riesgos de contagio y se desarrollen planes de acción para mitigar la transmisión del virus.



Los responsables de la OMS reiteraron que la vuelta a la normalidad, con los conocimientos epidemiológicos actuales, no puede basarse en una hipotética “inmunización colectiva”.



“Los estudios serológicos preliminares muestran que una porción relativamente baja de la población tiene anticuerpos de covid-19”, dijo Tedros, lo que significa que la “mayor parte de la población sigue expuesta al virus”.