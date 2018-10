Autoridades colocaron ofrenda floral en homenaje a la Independencia de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Con la presencia de integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes formaron una calle de honor frente a la Columna de los Próceres del 9 de Octubre, en la Plaza Centenario, centro de Guayaquil, autoridades gubernamentales y municipales se dieron cita para colocar la ofrenda floral en homenaje a los 198 años de Independencia de Guayaquil.

A las 8:00 de este martes 9 de octubre de 2018 la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, llegó en representación de la Presidencia de la República. Junta a ella estuvieron Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura; Juana Vallejo, Gobernadora del Guayas, y otras autoridades del país, quienes colocaron su ofrenda al pie del monumento.



Luego del toque de diana, oficializado por la Armada, y de la entonación del Himno al 9 de Octubre, las autoridades salieron para continuar con la agenda de actividades que se extenderán a lo largo de este martes.

El acto oficial en la Plaza del Centenario presidida por el alcalde Jaime Nebot. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Vicuña confirmó que acompañará al presidente Lenín Moreno en la sesión solemne, con la que el Concejo Municipal rinde homenaje a la ciudad. Esta se efectuará en la Plaza de Integración, en el antiguo Mercado Sur.



“Es importante reconocer ese ejemplo valioso de nuestros próceres, pero creo que el mejor homenaje es seguir ese ejemplo, seguir en la ruta del desarrollo bien entendido, del aporte desde la Perla del Pacífico, desde Guayaquil, Puerto Principal por el beneficio y el progreso del país”, añadió la vicepresidenta.

Acto seguido, el Municipio también se hizo presente. Luego de la entonación del Himno Nacional, el alcalde Jaime Nebot y la vicealcaldesa Doménica Tabacci hicieron la entrega de la ofrenda.

Autoridades nacionales y locales en el acto oficial por la Independencia de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

“Loor a Guayaquil que avanza indetenible en progreso y libertad, hoy la homenajeamos con 432 obras que estamos entregando y con todo un programa de festejos que la ciudad debe disfrutar”, manifestó el alcalde.



Nebot celebra este año el último de sus períodos como burgomaestre. “Estoy excelente, a mí no me pasa nada cuando me voy de la alcaldía, antes no era alcalde y me iba muy bien” añadió.



Agregó que los guayaquileños saben lo que les conviene y que a las personas les interesa conservar todo lo que el Puerto Principal ha ganado.

En la Columna de los Próceres del 9 de Octubre, en la Plaza Centenario, en el centro de la ciudad, se coloca una ofrenda floral cívica. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Previo a la colocación de las ofrendas, a las 05:00, se efectuó la ceremonia de la Aurora Gloriosapara para rememorar la gesta heroica de la independencia del yugo español. Fue junto al monumento a la Fragua de Vulcano, entre el edificio del Municipio y la Gobernación.