Acusan a dos oficiales italianos por grave naufragio de emigrantes en 2013

Due ufficiali italiani rinviati a giudizio per il naufragio del 2013 al largo di #Lampedusa in cui 268 profughi siriani, fra cui 60 bambini, affogarono dopo che alle unità navali italiane in zona fu ordinato di non avvicinarsi https://t.co/nUiG6cq0gD #LeopoldoManna #LucaLicciardi