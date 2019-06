Odebrecht dice que no hubo omisión sobre trama corrupta tras nuevo informe que vincula a Metro de Quito y Ruta Viva

LEA TAMBIÉN

Odebrecht precisó este miércoles que no hubo omisión por parte de la empresa sobre la trama de corrupción tejida por el consorcio brasileño, tras la publicación de un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revela que los sobornos fueron más amplios que lo confesado. La investigación incluye nuevas revelaciones sobre licitaciones para la construcción del Metro de Quito y la Ruta Viva.

"Es equivocado afirmar que hubo omisión por parte de la empresa o que todos los proyectos mencionados en esos documentos tienen vinculación con actos de corrupción", señaló el grupo en un comunicado.



Odebrecht precisó "que hay una parte relevante de la información que fue puesta a disposición de la Justicia en diversos países y que todavía no fue hecha pública, en razón de la confidencialidad de los procesos".



El informe publicado por la ICIJ, con sede en Washington, reveló que la corrupción de Odebrecht fue mucho más extensa que lo admitido por la compañía e incluyó sobornos en República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela.



"Cuando en diciembre de 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht S.A. admitió su papel en una trama de corrupción descrito por el Departamento de Justicia de EE.UU. como el mayor caso de sobornos en el extranjero en la historia se inició una oleada de escándalos políticos en toda América Latina", escribió el reportero de ICIJ Sasha Chavkin.

Pero Odebrecht "no contó toda la historia. Una nueva investigación de ICIJ revela que la operación fue mucho más grande que lo admitido por la firma, y que involucró a figuras prominentes y enormes proyectos de obras públicas no mencionados" hasta la fecha, agregó.



Tras la publicación de la investigación, Odebrecht insistió que "todos los documentos y testimonios sobre los hechos sucedidos en el pasado, incluido la base completa de registros de sistemas" y del antiguo departamento dedicado específicamente a los sobornos "están desde hace tres años bajo posesión del Ministerio Público Federal brasileño y del Departamento de Justicia estadounidense".



En ese sentido, señaló que las informaciones publicadas ya fueron entregadas a las autoridades y están disponibles para que los países celebraran acuerdos de lenidad con Odebrecht y concluyeran el proceso de homologación".



"Este es un procedimiento de la justicia adoptado internacionalmente. Establece la confidencialidad de la información con el objetivo de resguardar los avances de las investigaciones, respetando la soberanía de cada nación y buscando la eficacia de las acciones legales contra los acusados", aclara el consorcio.



La firma, fundada en 1944 en Salvador de Bahía y que durante años fue una de las más poderosas de Latinoamérica, ha estado en el centro de escándalos por corrupción tanto en Brasil como en otros países.



La compañía se acogió recientemente a ley de quiebras con el fin de reestructurar una millonaria deuda después de diversos reveses tanto financieros como judiciales que le han situado al borde de la quiebra.